Žúr sa skončil, ale hudba hrá ďalej

V Slovenskej národnej galérii sú obrazy generácie, ktorá tvorila Mladé Poľsko.

7. júl 2011 o 0:00 Jana Németh, Jana Močková

Minulý víkend sa na bratislavskom Hlavnom námestí udomácnil trojdňový Poľský žúr. Výstava poľskej maľby z prelomu 19. – 20. storočia v SNG potrvá až do septembra. Nie je to práve žúr, ale obsahuje rovnaký pocit intimity, spontánnosti, zvláštnej tragickej lásky k svojej krajine a histórii ľudskej duše, akú bolo počuť aj z pódia.

Skrz­naskrz poľské

„Od nášho umenia žiadame, aby bolo poľské, skrz-naskrz poľské – pretože ak stratí poľskosť, stratí aj silu a hodnotu i dôvod existencie. Ale popritom musí byť aj mladé, musí mať oheň mladosti, orlie krídla, kráľovského ducha, Mickiewiczovho plamenného ducha.“ Takto manifestačne hlásal koncom 19. storočia úlohu umenia Artur Górski, ktorý použil označenie Mladé Poľsko. To pomenúvalo najmä literárne a hudobné diela z prelomu storočia, ku ktorým sa pripojilo aj výtvarné umenie.

„Je to obdobie, ktorému dominovala spoločná idea – snaha oslobodiť umenie od iných funkcií ako umeleckých,“ povedala počas otvárania výstavy kurátorka Ewa Micke Broniarek, „chceli sa zbaviť náboženskej, propagandistickej či národnej zodpovednosti. Je to asi to najzaujímavejšie obdobie vo výtvarnom umení, čo doma máme,“ dodala na margo kolekcie viac ako 80 diel od 26 umelcov.

Dejiny pozorovateľov

Výstava vznikla spoluprácou Národného múzea vo Varšave so SNG a je prvou prehliadkou poľskej maľby u nás počas uplynulých 20 rokov.

Na relatívne malom priestore diváka prevedie štylisticky aj tematicky rôznorodými ukážkami toho, čo v danom období vzniklo. Najmä koncepcia, ktorá jednotlivé miestnosti delí na umelcov fascinovaných farbou a pohybom svetla, ovplyvnených impresionizmom, symbolizmom, krajinkárov či autorov tvoriacich mimo Poľska, pôsobí veľmi prehľadne a nezanedbáva súvislosti. Dve časti tvorí aj pohľad na atmosféru dvoch umeleckých škôl – vo Varšave a v Krakove.

Najmä tá krakovská sa pričinila o akési znovuzrodenie krajinkárstva, hlavne pod vplyvom Jana Stanislawského. Krajinky jeho študentov však už nie sú kopírovaním reality, ale spájajú čosi poznané s nevideným či priam neviditeľným. Zaujímavé je aj zobrazenie ženy. Môžeme sledovať jemné, mäkké, precízne portréty, ale napríklad aj pôvabnú postavu s kosou, ktorá zosobňuje smrť v diele Jaceka Malczewského.

Poľskí maliari často cestovali do Francúzska, na Balkán, do Ázie, no zväčša sa vracali domov. V ich príbehoch zostali všetky farby a zvuky, staré legendy, rozprávky, antické postavy, ikony aj precízne ukladané slová poľských básnikov a hudobníkov. Ani tých nevidíme u nás veľmi často, o to krajšie tieto stretnutia sú.

1. TEODOR AXENTOWICZ

Portrét Zofie Brzeskej. 1911

Olej, plátno, 120 × 90 cm

Signovaný v pravom hornom

rohu: T. Axentowicz | 1911.Krakow

Národné múzeum vo Varšave

11. L:. WYCZOLKOWSKI

Sarkofág kráľovnej Jadwigy.

1898

Olej, plátno, 99,5 × 139,5 cm

Signovaný v ľavom hornom rohu:

L. Wyczołkowski | A. D. | 1898

Národné múzeum vo Varšave

13. WŁADYSŁAW PODKOWIŃSKI

Ošiaľ. 1893

17. JÓZEF PANKIEWICZ

Park v Duboji. 1897

Olej, plátno, 85,5 × 130,5 cm

Signovaný v ľavom dolnom rohu:

Pankiewicz 1897 Duboj

Národné múzeum vo Varšave

18. A. GIERYMSKI

Interiér Baziliky sv. Marka v Benátkach. 1899

Olej, plátno, 56 x 83 cm

Signovaný v ľavom dolnom rohu:

A.Gierymski

Národné múzeum vo Varšave

2. STANISŁAW KAMOCKI

Dvor na jeseň/Podeželski

dvorec jeseni. 1909

Olej, plátno, 101 × 124 cm

Signovaný v ľavom dolnom rohu:

St. Kamocki | 1909

Národné múzeum vo Varšave

4. JACEK MALCZEWSKI

Thanatos. 1898 – 1899

Olej, plátno, 47 × 57,5 cm

Signovaný v pravom dolnom

rohu: JM+

Národné múzeum vo Varšave

6. EDWARD OKUŃ

My a vojna. 1917 – 1923

Olej, plátno, 88 × 111 cm

Signovaný v pravom dolnom

rohu: Eokuń. 1923.; nápis na

zadnej strane: Rozpocząłem ten

obraz w 1917 r. | dokończyłem

w 1923. | tytuł „My i Wojna” |

[...] 1923.

Národné múzeum vo Varšave

9. WOJCIECH WEISS

Šialenstvo. 1899 – 1900