Čo sa najviac oplatí vidieť na Pohode?

Programové tipy SME a vybraných osobností na tento ročník nášho najväčšieho open–air festivalu.

8. júl 2011 o 0:00 Oliver Rehák

Až do nedele cez trenčianske letisko prejde niekoľko stoviek účinkujúcich. Ponúkame vám vybrané tipy z tohtoročného programu.

BRATISLAVA, TRENČÍN. Pätnásty ročník Pohody má za sebou prvý „zahrievací“ deň. Program sa rozbieha naplno už dnes dopoludnia a tento ročník je najpestrejší v dejinách festivalu. Čo je z neho to najzaujímavejšie?

Domáca scéna

Klasická hudba už k Pohode prirástla. Presne na poludnie dnes hlavné pódium zaberie Janáčkova filharmonie Ostrava, koho zaujímajú súčasnejšie a menej „klasické“ podoby klasiky, mal by si pozrieť popoludňajšie koncerty Veni academy a Cellmates.

Asi žiadnemu z hudobníkov sa ešte nepodarilo to, čo Tomášovi Slobodovi. Na pódiu sa objaví štyrikrát. Každý deň vystupuje na Pohode s iným projektom – včera hral coververzie svetových i domácich hitov s All Stars Bandom, dnes ho čaká dlho očakávaný koncertný návrat so skupinou Le Payaco, zahrá si so Živými kvetmi (ktoré krstia nové DVD) a ešte predstaví aj svoje zoskupenie Sounds Like This.

K Pohode patria aj sestry Piussi, aj preto, že im nie je jedno, v akej spoločnosti žijeme. Lucia o tom spieva v Živých kvetoch, Zuzana nakrúca dokumentárne filmy. Jej najnovší bude mať premiéru dnes večer a ukazuje stav slovenskej justície. Autorka sa vie dostať na správne miesta a vie položiť správne, navonok jednoduché otázky: „Čo by ste mohli povedať, že Harabin urobil dobre?“ spýta sa ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej. Tá sa zamyslí a potom sa len mlčky pousmeje.

Čo ešte z domácej hudobnej scény treba vytiahnuť, je mladá skupina Nourish My Fame. Subtílny ženský hlas s atmosférickými elektronickými podkladmi a živým bubeníkom je kombinácia zaujímavá už sama osebe, zajtra toto trio príde na Pohodu posilnené o sláčikovú sekciu.

Prvýkrát program obohatí aj Slovenská národná galéria. Dnes otvorí sochársku lúku, kde vystaví monumentálne diela Juraja Bartusza, Jozefa Jankoviča a Juraja Meliša a pripravila besedu Socha ako vec verejná. V sobotu SNG chystá dvojhodinový Vzducho-priestorový happening – tvorivý workshop.

Svetové mená

O zahraničných umelcoch sme už viackrát písali, takže len krátke pripomenutie. Tým, ktorí majú radi pokojnejšie a „tmavšie“ elektronické pesničky, zahrajú Lamb a Portishead, súčasnú nemainstreamovú popscénu zastúpi spevácka tigrica M.I.A., americkí experimentálni rockeri Battles, tipom na tajnú hviezdu Pohody sú mladí Briti Micachu and the Shapes.

Oplatí sa vidieť aj exspeváka Sex Pistols v skupine Public Image Ltd, v rovnako silnej forme by mali doraziť aj britské legendy žánru ska Madness. Exkluzívnu diskotéku rozbalia Magnetic Man, staršia generácia divákov zase isto ocení českého bigbíťáka Vladimíra Mišíka.

Viac informácií nájdete na www.pohodafestival.sk.