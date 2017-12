Cy Twombly: Slávny autor čarbaníc

Americký maliar, fotograf a sochár, významný predstaviteľ abstraktného expresionizmu žil viac ako polstoročie v Taliansku.

9. júl 2011 o 0:00 Peter Zeman

Edwin Parker Twombly Jr. (25. 4. 1928 - 5. 7. 2011) si svoje umelecké meno zvolil podľa otca, profesionálneho bejzbalového hráča, učiteľa golfu a plávania na univerzite v Lexingtone, štáte Virginia, ktorému hovorili Cy. Od roku 1942 navštevoval kurzy maľovania, v roku 1949 sa v Bostone na Museum School začal zaujímať o nemecký expresionizmu a hnutie Dada.

Pre Cy Twomblyho boli významné roky 1950 a 1951, keď dostal štipendium na Art Students League v New Yorku k učiteľom Willimu Barnetovi a Václavovi Vytlacilovi. Tam sa zoznámil s výtvarníkom, priekopníkom pop-artu Robertom Rauschenbergom, s ktorým precestoval juh Spojených štátov až na Kubu. Na Black Mountain College absolvoval kurz fotografie a ďalšie štipendium mu umožnilo cestovať do Európy a severnej Afriky. Nadýchal sa umeleckej atmosféry Francúzska, Španielska, Talianska, Maroka a ďalších krajín.

Zamiloval si Taliansko

V roku 1953 sa vrátil do New Yorku, kde si spolu s Rauschenbergom prenajali ateliér a v Stable Gallery usporiadali spoločnú výstavu. Jeho veľkoformátové diela spočiatku vyvolávali nedôveru a úsmevy, podozrenia zo šarlatánstva. Pripomínali čarbanice malých detí dopĺňané písmom. Pracoval kombinovanými technikami, niektoré diela dopĺňal kúskami rôznych materiálov. Uznanie a úspech sa dielu Cy Twomblyho dostalo najskôr v Európe, v USA až v osemdesiatych rokoch. Twomblyho popularita prudko vzrástla, keď v roku 1994 otvorili v Newyorskom múzeu moderného umenia retrospektívnu výstavu a jeho diela sa predávali za miliónové sumy. O rok neskôr otvorili v Hustone galériu Cy Twombly Gallery, ktorú navrhol taliansky architekt Renzo Piano.

V New Yorku sa v roku 1959 oženil s Tatianou Franchettiovou. Po cestách na Kubu a do Mexika sa presťahovali do Ríma, kde sa im narodil syn. Taliansko sa nadobro stalo Twomblyho druhým domovom. Švagor Giorgio Franchetti, známy taliansky mecén, usporiadal prvé výstavy Twoblyho diel v talianskych mestách. V roku 1996 dostal japonskú cenu Praemium Imperiale, čo sa vo svete umenia považuje za jedno z najvýznamnejších vyznamenaní. Vo viedenskom Múzeu moderného umenia bola v roku 2009 rozsiahla výstava Sensations of the Moment a vo Viedenskej štátnej opere bol nainštalovaný veľkorozmerný obraz Železná opona. A tak si aj našinec mal možnosť pozrieť Twomblyho diela. Francúzsky minister kultúry Frederic Mitterand k úmrtiu umelca povedal: Cy Twombly nebol figuratívny, ani abstraktný, bol jednoducho geniálny.

