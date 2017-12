Cigán a stratená viera vo film

V Karlových Varoch dostala novinka režiséra Martina Šulíka dve špeciálne ceny.

10. júl 2011 o 16:00 Kristína Kúdelová

Vedeli sme si predstaviť, aké ťažké bolo nakrútiť Cigána, hovorí člen karlovarskej poroty Vlado Balko. Od mladého Jána Mižigára sa vraj môžu slovenskí herci učiť.

V sobotu večer sa režisér Vlado Balko spokojný vracal z Karlových Varov. Bol členom hlavnej poroty a spolurozhodol o tom, že film jeho kolegu Martina Šulíka Cigán dostal špeciálnu cenu.

„Je to veľký úspech, ak sa niečo také stane slovenskému filmu na festivale A-kategórie,“ hovorí Balko. „Okrem toho, že z Cigána cítiť naliehavosť riešiť vážny spoločenský problém, museli sme vyzdvihnúť to, že Martin celý film nakrútil v rómčine a s nehercami. Vedeli sme si predstaviť, koľko práce za tým bolo. Je to poetický a síce trochu zidealizovaný príbeh, ale je postavený na klasickej tragédii otcovraždy. Vzácne je, že sa neprikláňa ani na jednu, ani na druhú stranu.“

Druhú špeciálnu cenu dala porota Jánovi Mižigárovi, ktorý hrá v Cigánovi hlavnú úlohu, dospievajúceho chlapca v konflikte s okolím aj so zdanlivým predurčením. „Zahral to krásne,“ tvrdí Balko. „S minimálnymi prejavmi vystihol vnútorné prežívanie tak, že by sa od neho mohli učiť mnohí slovenskí herci.“

Karlovarský festival má nového umeleckého riaditeľa Karla Ocha. Vravel, že s hlavnou súťažou ešte nie je úplne spokojný, kvalitnejšia sa mu zdala vedľajšia sekcia Na Východ od Západu (v tej súťažil aj Viditeľný svet Petra Krištúfka). Vlado Balko napriek tomu považoval rozhodovanie v hlavnej súťaži za veľmi inšpiratívne a z víťazného izraelského filmu Reštaurátor bol nadšený. Rozpráva o hrdinoch z reštaurátorskej dielne, ktorých zastihne krach. „Bol to náš jasný favorit, pretože je neskutočne nádherný. Zdá sa, že sa v ňom hovorí len o bežných starostiach, a pritom sa tam na malej ploche odohrá celý ľudský život. Originálne a úsporne popisuje presné emócie,“ hovorí.

Zaujímavosťou festivalu bolo, že o cenu pre najlepšieho herca súťažil vo filme Collaborator David Morse, slávny zo Zelenej míle a ako neúprosný policajt, ktorý chce dostať do väzenia doktora Housa. Už bol doma v USA, keď sa dozvedel, že cenu dostal, a napriek tomu si cestu do Česka zopakoval. „Títo festivaloví diváci nám vracajú vieru vo film,“ povedal.

Karlovarské publikum je známe tým, že na festivale rado chodí aj na filmy, ktoré sú už istý čas v kinách. Na konci projekcií mohli oznámkovať každý film. Sčítanie ich hlasov sa tentoraz skončilo úspechom slovenského režiséra Mateja Mináča. Divácku cenu dostal jeho film Nickyho rodina.