Mary a Max. Animácia pre dospelých

Animované filmy sprevádzala povesť neškodnej rodinnej zábavy. Akoby animácia znamenala jedine dúhové farby, rozhýbané hračky a zvieratká, jednoducho nič ťaživé, depresívne, morbídne a neprístupné mládeži.

14. júl 2011 o 0:00 Miloš Krekovič

Preto si dajte pozor, s kým budete pozerať čiernu komédiu Mary a Max – tento animák je neprístupný deťom pod dvanásť rokov.

Dve osamelé škaredé postavičky z plastelíny Mary a Max bývajú na opačných koncoch planéty, priatelia sa na diaľku a obe majú problémy. Newyorčan Max je postarší čudák trpiaci ľahším autizmom a závislosťou od jedla, od ktorej si odvyká v kruhu anonymných objedačov. Mary žije v Austrálii, má osem rokov a komplexy zo školy, kde sa jej smejú, že jej mama si rada vypije.

Mary a Max si píšu, naživo sa nikdy nestretnú. Roky plynú, Mary vyrastie, získa diplom z psychológie a ako prvá odborníčka opíše chorobu, ktorou trpí jej dlhoročný kamarát. Príbeh je trpký, miestami morbídny, no stále je to komédia s posolstvom, ktoré by mohlo znieť: hoci ľudia nebývajú dokonalí, spriaznené duše sa vždy vedia povzniesť nad chyby priateľov.

Austrálsky animátor Adam Elliot vyčaril ošarpaný, depresívny svet, ktorého súčasťou sú také javy, ako alkoholizmus, samovraždy, duševné choroby. Podobne čierny je Elliotov humor – alebo ste už v animovanom filme videli žobráka, ako na ulici zbiera drobné na novú obličku?

Najzaujímavejšie na filme je však niečo iné. Príbeh dvoch outsiderov je skutočný, Mary a Max boli ľudia z mäsa a kostí a cez oceán si dopisovali v rokoch 1976 - 1991.

Iba desaťročie majú animované filmy vlastnú kategóriu na filmových Oscaroch, v roku 2003 ju získal práve Adam Eliot s filmom Harvey krumpet. Ďalší film tohto Austrálčana síce Oscara nemá, no v roku 2009 otváral známy festival Sundance - ako prvý animovaný film v dejinách tohto prestížneho podujatia.

pondelok 18. júla, 17.30 (film+)