Dva mesiace bez politických debát

Dve z troch politických televíznych debát majú prázdninovú prestávku.

14. júl 2011 o 0:00 Tomáš Gális

Mnohí si to možno ani nevšimli, iní možno smútia, mne sa žiada zvolať: konečne! Fenoménu nedeľných politických debát už dlhšie nerozumiem, ale nebolo to tak vždy. Keď debaty pred viac ako dvadsiatimi rokmi vtrhli na naše obrazovky, bolo to pre mňa celkom vzrušujúce.

Relácia Co týden dal, ktorú uvádzali Ota Černý a Zuzana Bubílková, prinášala zaujímavých hostí i témy. Je však možné, že si to len spätne idealizujem. Skúsil som preto jednoduchý test. Spýtal som sa niektorých známych, čo si z týchto relácií pamätali.

Odpovede boli viac-menej vágne. Niektorí spomenuli akýsi graf dramatického poklesu cien plynu za Ficovej vlády, ktorý nedávno v relácii Na telo ukazoval Peter Kažimír. Spomenuli si aj na pár iných zásadných momentov – na spievajúceho Mečiara, urazeného Klausa po „sarajevskom atentáte“ či na Gašparovičove slová o Googli – nič z toho sa však neobjavilo v nedeľných debatách, ale v iných televíznych rozhovoroch.

Vyšlo mi z toho jediné, možno povrchné, vysvetlenie: nedeľné televízne debaty nič nové neprinášajú. Ak aj áno, v pondelok sa o tom objaví krátka zmienka v novinách, na ktorú aj tak väčšina ľudí v utorok zabudne. Väčšinou v nich ide len o súboj sympatií jednotlivých politikov opakujúcich dokola tie isté vety.

Keby som mal tú moc, skúsil by som v septembri debaty znovu nenasadiť a čakal by som, či sa vôbec niekto z divákov ozve. Úprimne: chýbalo by vám to?