V strede sveta a vesmíru fúka vietor

Hoci ešte doznievajú zvuky Pohody, festivaly pokračujú - už dnes sa vo Vrbovom začína program Vrbovských vetrov, na Colours of Ostrava príde aj Nick Cave + ďalšie kultúrne tipy.

11. júl 2011 o 16:00 (kul)

Festivaly pokračujú - headlinerom Colours of Ostrava je projekt Nicka Cavea - Grinderman.

Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | Sobota | Nedeľa

Pondelok 11. júl 2011

Koncert / Martina Javor Band / Juraj Haruštiak a Banda

17.00, letná čitáreň U červeného raka, Bratislava

V pondelok popoludní bude U červeného raka v rámci Bluesových pondelkov hrať Martina Javor Band a Juraj Haruštiak a Banda, v utorok sa v čitárni bude opäť čítať – prídu súčasní domáci autori poézie – Alena Kanasová, Penelope Toomey a Erik Ondrejička.

Festival / Vrbovské vetry

11. – 17. júl, Vrbové

Braňo Jobus šéfoval pohodovskému Runway stejdžu, ale už od pondelka ho stretnete vo Vrbovom – a teda v "strede sveta a vesmíru". Vrbovské vetry patria k vychýreným akciám leta a asi aj k najdlhšie trvajúcim, keďže už dnes sa začína sprievodný program – pred domom kultúry počas týždňa uvidíte napríklad Cellomániu – kvarteto slovenských violončelistov, debatu Dada Nagya s Pavlom Hiraxom Baričákom a Braňom Jobusom, besedu Pod lampou, divadelné predstavenie a samozrejme filmy Bažant kinematografu. Hlavný program v sobotu – Bez ladu a skladu, Laura a její Tygři, Vrbovskí víťazi, Karpatské chrbáty, Slobodná Európa a samozrejme aj tradičné dostihy na húpacích koňoch.

Utorok 12. júl 2011

Výstava / Vladimír Popovič

Nitrianska galéria, Nitra

Ak ste nestihli výstavu Vladimíra Popoviča na jar v bratislavskej Danubiane, teraz máte príležitosť vidieť výber z jeho tvorby počas poslednej dekády v sálach Nitrianskej galérie. Výstava, ktorej kurátorkou je Barbora Geržová, potrvá do konca júla. V Galérii mladých uvidíte Ingrid Višnovskú – site specific inštaláciu urobenú na mieru priestoru, v Salóne je prehliadka Ladislava Gudernu a v Bunkri audio-vizuálna inštalácia Adély Babanovej a Džiana Babana s názvom Nikomu to nepovedala, jedine samotnému kňazovi.

Výstava / Transport

Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava

Kolektívna výstava autorov z Brooklynu a Williamsburgu v New Yorku s názvom Transport v Galérii Cypriána Majerníka je inšpirovaná gestom Josepha Beuysa Polentransport. Beuys pred 30 rokmi docestoval autom z NSR cez NDR do poľskej Lodze, kde múzeu daroval rozsiahlu sériu kresieb, grafík a plagátov. Výstava bude v GCM do 4. septembra. Vystavuje aj Lee Ranaldo, ktorého ste mohli pred niekoľkými rokmi vidieť aj na Pohode.

Streda 13. júl 2011

Kino / Predpremiéra – Harry Potter a Dary smrti 2

V špeciálnej predpremiére uvádzajú aj naše kiná druhú časť záverečného dielu potterovskej ságy. Záverečný boj Harryho Pottera a lorda Voldemorta budú od štvrtka uvádzať kiná v 3 D formáte.

Výstava / Drawing as thinking 2

18.00, Galerie u Dobrého pastýře, Brno

Pokračovanie projektu Drawing as thinking bude mať príležitosť predstaviť, ako s kresbou narába sedem súčasných domácich autorov v brneneskej galérii u Dobrého pastýře. Vystavujú Andrea Bartošová, Michal Czinege, Mira Gáberová, Juliana Mrvová a ďalší, kurátorkou je Beata Jablonská.

Výstava / Octomeron

19.00, Fru Fru Gallery, Bratislava

V stredu otvoria v bratislavskej galérii Fru Fru skupinovú výstavu s názvom Octomeron – tá spája ôsmich autorov – maliarov: Petra Bařinku, Erika Bindera, Michala Černušáka, Alexandru Fazekašovú, Marcela Mališa, Krisítnu Mesároš, Moniku Mikyšovú Pascoe a Noir Miroir.

Koncert / Karamelo Santo (ARG)

20.00, KC Dunaj, Bratislava

Nie všetky kluby majú prázdniny – v KC Dunaj sa v stredu o poriadny žúr postará argentínska kapela Karamelo Santo hrajúca zmes ska, punku, reggae, salsy či latin-rocku.

Štvrtok 14.júl 2011

Festival / Colours of Ostrava

14. – 17. júl, Ostrava

Vo štvrtok štartuje desiaty ročník multižánrového festivalu Colours of Ostrava, ktorý vďaka svojmu programu patrí k hudobným akciám, ktoré stoja za návštevu – jednoznačným headlinerom tohtoročného zoznamu účinkujúcich je bezpochyby Nick Cave so svojím projektom Grinderman, kráľ africkej hudby Salif Keita, Johnny Rotten s Public Image Ltd či Yann Tiersen, ktorý zložil hudbu k Amélii z Montmartru. Tešíme sa!

Výstava / Táňa Hojčová

17.00, Považská galéria umenia, Žilina

Výstavu fotografií výnimočnej fotografky Táni Hojčovej otvorí Považská galéria umenia v Žiline vo štvrtok popoludní. Výstava s názvom Zlatá Hra prezentuje päťdesiat veľkoformátových fotografií mapujúcich jej tvorbu. Výstavu uvedú Milan Mazúr a Laco Teren, hudobným hosťom bude Marián Varga.

Sympózium / Erna Masarovičová + sympózium Hommage à EM

16.00, Galéria NBS – Múzeum mincí a medailí, Kremnica

Vo štvrtok otvoria v galérii NBS – Múzeu mincí a medailí v Kremnici výstavu Erny Masarovičovej, zároveň sa bude konať sympózium Hommage à EM. Výstava potrvá do 17. augusta.

Výstava / Mapy/Maps II. Neznáme oblasti

Slovenská národná galéria, Bratislava

V Galérii mesta Bratislavy otvorili pred dvoma týždňami prvú časť rozsiahleho výstavného projektu s názvom Mapy/Maps I. Známe a neznáme. Druhá časť – Mapy/Maps II. Neznáme oblasti bude sprístupnená v priestoroch SNG – Kabinete umenia 20. storočia – vo štvrtok. Kurátorkami výstavy sú Daniela Čarná a Lucia Gregorová.

Výstava – diskusia / Letné večery s poľskou maľbou

18.00, SNG, Bratislava

Vo štvrtok o 18.00 h bude v priestoroch SNG – večerná prehliadka výstavy Poľská maľba okolo roku 1900 s kurátorkou Alexandrou Homolovou s pohárom sektu a neformálnou diskusiou – pod názvom Obraz okamihu sa dozviete o tom, aký mal vplyv impresionizmus v poľskej maľbe.

Piatok 15. júl 2011

Festival / RockstoneFest

Jeden z mestských festivalov, od roku 2007 prebieha na mestskom štadióne v Bytči.

Kedy: 15.7.

Kde: Bytča

Kto: Zuzana Smatanová, Xindl X (CZ), Konflikt, ....

Cena: 8 – 10 €, www.rockstonefest.sk

Festival / Pit Bull Podhájska Fest

Po troch rokoch fungovania sa rozširuje do dvoch dní. Prvý bude patriť hip hopu a druhý rozličným, zväčša domácim kapelám.

Kedy: 15. – 16. 7

Kde: Podhájska

Kto: Ine Kafe, Horkýže Slíže, Desmod, Peter Nagy, Vypsaná fixa...

Cena: 13 / 17 €, www.podhajskafest.sk

Šengenský poludník

Medzinárodný festival mládežníckych orchestrov a zborov Eurochestries.

Kedy: 14. – 24.7.2011

Kde: Košice, Užhorod, Bardejov, Rozhanovce, Stropkov, Jasov, Sečovce, Vysoké Tatry

Cena: vstup voľný

Kto: Sláčikový orchester Musica Iuvenalis, Košice, Komorný zbor mesta „Halycki poeredzvony“ (Ukrajina), Symfonický orchester S. Moniuszka, Walbrych (Poľsko), Sláčikový orchester Jysk Ungdoms, Aarhus (Dánsko), Miešaný zbor a orchester „Al Farah“, mesto Damask (Sýria), Zbor chlapcov Mukačevskej zborovej školy (Ukrajina)

www.sengenskypoludnik.eu

Stupavský širák

Po dvojročnej pauze sa opäť vracia a rozbalí to rovno na troch scénach, na ktorých dostanú priestor aj "mladí pesničkári a vychádzajúce hviezdy".

Kedy: 15. - 16. 7.

Kde: Stupava, amfiteáter

Kto: Rangers, Robert Křesťan & Druhá tráva, Lenka Filipová, Kamelot, Allan Mikušek...

www.stupavskysirak.sk

Cibula Fest

Akcia, ktorá vstupuje do tretieho ročníka s dvoma veľkými scénami aj oficiálnym medzinárodným motorkárskym zrazom.

Kedy: 15. 7.

Kde: Holíč, letisko

Kto: Čechomor (CZ), Václav Neckář & Bacily (CZ), Jiří Zmožek (CZ), Kristína, Miro Šmajda

Cena: 13/19€

www.cibulafest.sk

Drotária

Kedy: 15. – 16. 7.

Kde: Turzovka, prírodný amfiteáter

Kto: Pavol Hammel, František Nedvěd, Dalibor Janda, Yo Yo Band...

Cena: 10 – 15 €

www.drotariafest.sk

Pool Tool

Festival, ktorý „chce oslavovať leto bez kompromisov“. Ťažko to úplne presne definovať, každopádne je to najmä elektronická tanečná hudba a medzi účinkujúcimi je aj DJ Pico, vnuk skladateľa Eugena Suchoňa.

Kedy: 16. – 17. 7.

Kde: Nemšová, letné kúpalisko

Kto: Wez Clarke (UK), Chris Sadler, Toky, Pico...

Cena: 7 – 16 €

www.pooltool.sk

Sobota 16. júl 2011

Beckovské slávnosti



Beckov – pod hradom, 15. – 17. júl

V sobotu naplno štartuje aj trochu iný festival – Beckovské slávnosti. Vo štvrtok večer vás čaká oldies party a od sobotňajšieho rána – remeselný jarmok, tradičná súťaž Vidlomet, rytiersky turnaj, ale aj množstvo domácich a českých kapiel.

Nedeľa 17. júl 2011

Film / Cigán

rôzne kiná, Slovensko

Režisér Martin Šulík nakrútil film s rómskymi nehercami. Film Cigán sa dostal aj do hlavnej súťaže filmového festivalu v Karlových Varoch, kde získal dve špeciálne ceny. Pozrite si upútavku, alebo si o filme prečítajte viac >>