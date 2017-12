Premiéra filmu Cigán bude na lúke pod osadou

Ako prví uvidia nový slovenský film Cigán obyvatelia Richnavy, kde Martin Šulík nakrúcal.

11. júl 2011 o 23:05 Kristína Kúdelová, Kristína Kúdelová, Eugen Korda

Na lúke pod rómskou osadou v Richnave už v pondelok večer postavili projekčné plátno a dnes večer pustia Cigána. Martin Šulík nakrútil svoj film tam, a preto sa so štábom rozhodli, že to bude najvhodnejšie miesto na jeho slovenskú premiéru. Sedenie bude voľné, so stoličkou či s dekou, podľa toho, čo si kto prinesie. Všetko ostatné je vraj zabezpečené.

Na lúke budú v noci strážiť

Techniku pomáhali nosiť obyvatelia osady a podľa ich vyjadrení budú ju aj do utorňajšieho rána strážiť - vraj „pre istotu“.

Celý priestor bude pravidelne monitorovať polícia. Podľa vyjadrenia jedného člena hliadky však neočakávajú žiadne komplikácie a to najmä preto, že sa počas natáčania filmu vytvorili medzi miestnymi Rómami a filmármi mimoriadne dobré vzťahy. Tvorcovia filmu očakávajú, že na premiéru príde okolo 2000 ľudí a nebudú medzi nimi chýbať ani „bieli“.

„Už počas nakrúcania sme si vytvorili s Richnavou korektné vzťahy, nemali sme preto problém dostať povolenie od príslušných inštitúcií. Máme prenajatý pozemok, požiarny plán a k dispozícii aj policajný zbor. Niekoľko dobrovoľníkov bude strážiť parkoviská,“ hovorí za organizátorov Juraj Baláž.

video //www.sme.sk/vp/21330/

Zahrajú kapely a o pol jedenástej to spustia

Program sa začne o ôsmej hodine večer vystúpením kapely Chiki liki tu–a, po nej zahrá rómska kapela Negatív & Dáša.

„Okolo pol jedenástej by mal vystúpiť Martin Šulík s ďakovnou rečou a potom už pustíme kino,“ hovorí Baláž. Okrem 1500 obyvateľov Richnavy sa príde pozrieť aj česká časť štábu a ich priatelia. „Keby sa počas nakrúcania nevytvorila nadšená partia, asi by nám chýbala energia to zorganizovať,“ hovorí.

Juraj Baláž bol aj pri organizácii premiéry filmu Románu pre mužov, ktorý tiež ako Cigána produkoval Rudolf Biermann. Bola v Tatrách. „Tam sa na plátno dalo pozerať obojstranne,“ hovorí Baláž. V prípade Cigána to nebude možné, pretože je nakrútený v rómčine a má teda titulky, ktoré sa dajú čítať len z jednej strany.“