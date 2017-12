Lúčiť sa s Harrym Potterom? To by bolo predčasné

Do kín prichádza posledný diel populárneho príbehu. Čo vlastne celá séria priniesla?

14. júl 2011 o 0:00 Miloš Ščepka

Fenomenálna séria sa končí. Na film Harry Potter a Dary smrti budú takmer dospelé deti blahosklonne vodiť svojich rodičov.

Najúspešnejšia filmová séria sa končí. Pri vynaložených nákladoch vo výške 1,155 miliardy dolárov priniesla producentom len na vstupnom do kín 6,365 miliardy amerických dolárov (z toho v USA 2,008 miliardy) čo je viac, ako utŕžilo 22 filmov s Jamesom Bondom dovedna, alebo celá šesťdielna séria Hviezdnych vojen.

Nadšení diváci i kritici

Aj keby nebolo nič iné, už tento fakt, masovosť, ktorú potterovský fenomén získal, robí z Harryho Pottera jav, aký treba brať vážne. Najúspešnejší bol prvý film Harry Potter a Kameň mudrcov režiséra Chrisa Columbusa s tržbami vo výške 974,7 milióna dolárov, najnižšie tržby (795,6 milióna dolárov) vykázal Harry Potter a väzeň z Azkabanu v réžii Alfonsa Cuaróna.

Séria zatiaľ získala 9 Oscarov a desiatky ďalších ocenení. Aj odborná kritika jej je priaznivo naklonená, viac ako tri štvrtiny recenzií sa o filmoch s Harrym Potterom vyjadrujú pochvalne.

Príbeh sa začal roku 1997, keď vydavateľstvo Bloomsbury prinieslo knihu málo známej autorky Joanne K. Rowlingovej Harry Potter and the Philosopher's Stone. U nás vyšla o tri roky neskôr ako Harry Potter a Kameň mudrcov.

Hoci odborná verejnosť Pottera prijala vlažne až odmerane, čitatelia si ho zamilovali. Rowlingovej knihy boli preložené do 67 jazykov – vrátane americkej angličtiny, welštiny, latinčiny či starej gréčtiny – a predalo sa z nich vyše 400 miliónov výtlačkov, čo, prirodzene zďaleka nie je konečné číslo.

Odmietavé cirkvi

Masové nadšenie, vďaka ktorému sa milióny nielen detí vrátili k písanému slovu, nezdieľali cirkvi. Rímski katolíci nezaujali oficiálne stanovisko, ale stavajú sa k Potterovi s podozrením, odmeranosťou a neodporúčajú ho. Grécka ortodoxná cirkev dielo odsúdila ako satanistické, bulharská ortodoxná cirkev ho kritizovala, ruská ortodoxná cirkev vyhlásila za neškodné.

V roku 2000 dekan Canterburskej katedrály nepovolil nakrúcať prvý potterovský film v areáli katedrály, ale v roku 2002 canterburský arcibiskup George Carey v novoročnej kázni film pochválil ako zábavný a nastoľujúci závažné otázky morálky.

Proti Harrymu Potterovi vystúpilo viacero islamských duchovných ako proti odporujúcemu koránu. Spojené arabské emiráty ho zakázali na školách. V auguste 2007 polícia v pakistanskom Karáčí zmarila pokus o atentát na kníhkupectvo, začínajúce predaj poslednej časti série. V Iráne Pottera tolerujú, hoci ajatolláh Alí Chameneí ho odsúdil ako dielo sionistické a deštruktívne. Viacero izraelských rabínov tiež tvrdí, že dielo J. K. Rowlingovej odporuje bohu, kým najvyšší rabín Spojeného kráľovstva ho vyzdvihol.

Spisovateľka producentkou

V roku 1998 predala autorka práva na sfilmovanie prvých štyroch kníh zamýšľanej, no ešte nejustvujúcej sedemdielnej série, spoločnosti Warner Bros. za jeden milión libier. Ponechala si však veľký vplyv na nakrúcanie aj na výslednú filmovú podobu, pri vzniku posledných dvoch filmov figuruje dokonca ako producentka.

Steven Spielberg plánoval podľa prvej knihy nakrútiť animovaný film, s čím Rowlingová nesúhlasila. Nechcela, aby sa z Pottera stal čisto hollywoodsky biznis. Presadzovala za režiséra svojho krajana Terryho Gilliama a aj hlavné roly žiadala obsadiť britskými hercami.

Do veci však mali čo povedať aj Warnerovci, a tak napokon mal na jeseň roku 2001 premiéru film Harry Potter a Kameň mudrcov v réžii skúseného Američana Chrisa Columbusa, zato s Angličanmi v hlavných úlohách: dvanásťročným Danielom Radcliffom, o rok starším Rupertom Grintom a jedenásťročnou Emmou Watson.

Pravda, tá sa narodila v Paríži, ale s otcom – Angličanom žije od svojich piatich rokov v Anglicku. Pod vplyvom Rowlingovej aj vo vedľajších úlohách žiaria poprední britskí a európski herci, vyberaní však aj s ohľadom na amerických divákov.

Hrdina svojej generácie

Jedinečnosť potterovských filmov spočíva v tom, že už od začiatku nakrúcania bolo jasné, aký rozsiahly, drahý a náročný projekt to bude.

Že svojim tvorcom zaberie celé roky. Režiséri (Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell, David Yates), scenáristi, kameramani i hudobní skladatelia (John Williams, Patrick Doyle, Nicholas Hooper, Alexandre Desplat) sa striedali, no k zmenám v hereckom obsadení dochádzalo iba v najnutnejších prípadoch, ako keď Richarda Harrisa po smrti roku 2002 nahradil v role Dumbledora Michael Gambon.

Najsilnejším prvkom celej série je práve čas. Na metlobal, prútiky, hopšup prášok, obrov, škriatkov, raráškov, drakov, jednorožcov i hypohrifov sme si zvykli, pohyblivé maľby a presúvajúce sa schodištia nám zovšedneli, no zmeny, ktorými prirodzene prešli hlavné postavy, by nevyčaril žiaden digitálny mág.

Kým vzhľad dospelých hercov sa menil len minimálne, Harry, Hermiona, Ron, Ginny, Luna Lovegoodová či Draco Malfoy nám dospievali pred očami. Starli spolu so svojimi fanúšikmi.

A hoci si každý film získava aj nových divákov, Potter najsilnejšie ovplyvnil generáciu svojich vrstovníkov. Na prvý film sme sprevádzali naše deti, držiac sa s nimi za ruky. Dnes blahosklonne sprevádzajú do kina ony nás, o hlavu vyššie a tak hrozne dospelé.

Na konci začiatku

Knihy o Potterovi navždy zmenili svet literatúry pre mládež. Hrdinami súčasných detských kníh sú upíri, zombie, duchovia, nemŕtvi, čarodejníci a démoni. Zaklínadlá, prútiky, veštecké gule, bábiky woodoo a zázračné odvary sú ich všednými rekvizitami a, bohužiaľ, zovšedneli aj smrť, utrpenie, zrada a zbabelosť.

Do sféry rodinného filmu priniesla potterovská séria veľkolepý vizuálny štýl, dokonalé digitálne triky, ale i nebývalú doslovnosť a ilustratívnosť. Autorka, producenti ani diváci nestáli o osobitosť a autorské videnie filmárov. Svojrázneho umelca Cuaróna vytrestali najnižšou návštevnosťou. Filmy o Harrym Potterovi sú tými najpresnejšími, najpodrobnejšími, najdrahšími ale aj najúspešnejšími knižnými ilustráciami, aké kedy vznikli!

Čo ďalej? Nové knihy ani filmy o Harrym Potterovi už asi nevzniknú, ale tie jestvujúce sa nestratia. Na rad prídu špeciálne či rozšírené vydania na DVD a Blu-ray diskoch. A bolo by nepochopiteľné, ak by producenti odolali a nedali celú sériu digitálne prerobiť do formátu 3D, tak ako to práve teraz robí James Cameron so svojím Titanicom.

Nič sa nekončí. Všetko sa len začalo. Lúčiť sa s Potterom by bolo veľmi predčasné.