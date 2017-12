Monštrum, čo má štýl

Včera popoludní sa otvorili brány jedného z najznámejších českých festivalov – Colours of Ostrava, kam mieri aj Nick Cave s projektom Grinderman.

15. júl 2011 o 0:00 Jana Németh, Jana Močková

Ak sa vám bezprostredne po Pohode iba ťažko hľadali mená, ktoré by ste si ešte radi predstavili na trenčianskom letisku, festival Colours of Ostrava ich v programe zopár má. Akcia, ktorá včera odštartovala štvordňovú šnúru koncertov, divadiel, diskusií či workshopov, oslavuje jubilejný desiaty ročník. O tom, že táto oslava bude stáť za to, niet pochýb.

Rovnako nemôže byť pochýb o tom, že festival bude opäť farebný. Nie z rozmaru – ak sa totiž prehryziete programom, ktorý sa odohráva na dvanástich scénach (jedna z nich je napríklad v kostole), zistíte, že inak sa volať nemôže. Nesmierny rozsah žánrov z neho robí prehliadku, na ktorej je úplne vyvážené zastúpenie všetkých vekových generácií.

Newyorský klub v Ostrave

Balkan Brass Battle, Johnny Rotten s Public Image Ltd či Santigold, ktorí to odpálili aj v Trenčíne, boli v programe úvodného dňa Colours of Ostrava. Kým zabávali divákov na otvorenom pódiu, klimatizovaný New York Stage vnútri festivalového areálu patril legende džez funku Royovi Ayersovi.

Vlani patrila práve táto scéna k najvyťaženejším. Chilloutová zóna, živý prenos z newyorských ulíc a najmä skvelá atmosféra nabitého klubu, kde sa miešajú všetky džezové, funkové a soulové chute, lákala davy. V nedeľu večer, keď festival vrcholí, však aj táto scéna stíchne. V tom čase hrá iba Nick Cave s projektom Grinderman na hlavnom pódiu.

Páni, čo sa radi odviažu

Warren Ellis, Martyn Casey a Jim Sclavunos, ktorí tvoria aj časť The Bad Seeds, a Cave, vydali už dva albumy projektu, ktorý sa spočiatku javil ako jednorazový. Bubeník Sclavunos spomína, že skladby Grindermana vznikali spontánne, počas improvizácií v štúdiu: „Vyšlo z toho podivné monštrum odmietajúce vliezť späť do klietky,“ povedal.

Minulý rok panovala záveru festivalu jemná Regina Spektor a divoká pogovačka s Iggym Popom. Cave so svojimi kumpánmi patrí do celkom inej kategórie. Možno do podobnej ako britská skupina Portishead, ktorá v sobotu zažiarila na trenčianskom letisku.

Ešte pred týmto finále bude niekoľko dobrých zastávok. Yann Tiersen, ktorý sa preslávil najmä hudbou k Amélii z Montmartru či k filmu Good Bye, Lenin sľubuje „rockové oratórium Dust Lane“. Legendárne newyorské „labute“ Swans, naopak, podľa ich frontmana Michaela Giru vytiahnu aj skladby z prvých albumov.

Okrem nich príde aj africký guru Salif Keita, mámivá Andreya Triana, psychedelickí The Horrors, Apollo 440 či trubkár Nils Petter Molvaer, ktorý na poslednú chvíľu nahradil Jona Hassella. Jednoducho, v Ostrave cez víkend budú takmer všetky farby hudby a sveta.