Scorsese nakrúca Harrisona

Po filmoch o Dylanovi či Rolling Stones sa známy americký režisér pustil aj do príbehu ďalšieho slávneho hudobníka.

15. júl 2011 o 0:00 Oliver Rehák

V októbri sa chystá premiéra zaujímavého televízneho dokumentu. Triapolhodinový film s názvom George Harrison: Living in the Material World má obsahovať domáce nahrávky, rozhovory a množstvo doposiaľ nezverejneného materiálu. Sleduje jeho hudobnú kariéru s The Beatles, ale aj Harrisonove menej známe filmárske aktivity či filantropiu.

Dokument, ktorý produkuje jeho vdova Olivia spoločne s oscarovým režisérom Martinom Scorsesem, ponúkne aj rozhovory s Paulom McCartneym a Ringom Starrom, Ericom Claptonom či producentmi Georgeom Martinom a Philom Spectorom.

Termín premiéry je prvý októbrový týždeň. Televízia HBO dokument odvysiela v dvoch častiach, o niekoľko dní vyjde aj na DVD a na Blue-Ray disku. Olivia Harrisonová uvoľnila z rodinného archívu aj fotografie, listy, denníky a ďalšie osobné dokumenty, ktoré na jeseň vyjdú knižne.

Projekt vzniká v rámci desiateho výročia úmrtia Georgea Harrisona. Zomrel na rakovinu pľúc ako 58-ročný.