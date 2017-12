Roland Petit: Majster baletu

Významný francúzsky choreograf vytvoril počas svojho života viac ako sto baletných predstavení.

16. júl 2011 o 0:00 Denisa Ballová





"Bol veľkým tvorcom, ktorý zanechal stopu na tanečnom umení v dvadsiatom storočí," povedal francúzsky prezident Nicolas Sarkozy o Rolandovi Petitovi (13. 1. 1924 - 10. 7. 2011). Tento významný francúzsky choreograf a tvorca viac než stovky baletov zomrel vo veku 87 rokov v Ženeve.



Tancu sa venoval odmalička, keď ako 10-ročný nastúpil do tanečnej školy Parížskej opery. Minulý rok sa sem vrátil so svojimi troma baletmi, ktoré vytvoril v 50. rokoch. "Zakaždým, keď prišiel, bolo to ako návrat strateného syna," povedala o ňom riaditeľka opery Brigitte Lefevreová.



Roland Petit bol choreografom neustálych inovácií a zároveň pokračovateľ najvyššej tradície tohto umenia. Jeho diela preto od začiatku odrážali osobité poňatie baletu. To bolo viditeľné už pri balete Carmen, ktorý ho už v roku 1949 preslávil. Vtedy sa v ňom objavila aj jeho životná múza a neskôr aj manželka - tanečníčka Zizi Jeanmaire. Tá pri ňom stála až do konca.