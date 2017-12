Zážitok zo 4D kina? Ako pre koho

V Južnej Kórei funguje prvý multiplex ponúkajúci 3D filmy doplnené o rôzne fyzikálne efekty. Väčšina divákov je nadšená, niektorí sa sťažujú.

16. júl 2011 o 0:00 Tereza Spáčilová

Hľadanie nových dimenzií pre filmy je obľúbená téma nielen v Hollywoode. Formát 3D je už považovaný za samozrejmosť, v Južnej Kórei zašli ešte ďalej. Postavili tam špecializovaný 4D multiplex.

Aktuálne filmové hity sa tu premietajú doplnené o štvrtý rozmer, ktorý dodávajú rôzne typy fyzikálnych efektov. Ako to vlastne vyzerá naživo priamo v kine, popísal jeden z kórejských divákov, ktorý videl film Kung Fu Panda 2: „V sedadle bol umiestnený akýsi masážny stroj, ktorý mi zľahka búšil do ľadvín, keď panda padala. Aby som cítil to, čo ona. V závere zo stropu pršali bubliny, ktoré mali simulovať ohňostroj. Dobrá zábava,“ zhodnotil svoj zážitok.

Nie všetci návštevníci nového multiplexu však majú so 4D kinom iba príjemné skúsenosti. Po projekcii nového dielu Transformers si viacerí sťažovali na nevoľnosť spôsobenú zápachom spálenej gumy a na ohlušujúce pyrotechnické rany. Veľké nadšenie u starších generácií publika nevzbudila ani mokrá sprcha, ktorá ich viackrát pokropila pri sledovaní štvrtého pokračovania Pirátov z Karibiku.

Napriek tomu však dopyt po tomto formáte niekoľkonásobne prevyšuje ponuku a lístky sa zháňajú veľmi ťažko. A tak sa spoločnosť CJ 4DPlex rozhodla pridať ďalšie kiná špeciálne vybavené kinetickými, pyrotechnickými a pachovými efektmi.

Nový typ kín sa však nebude stavať len v Ázii. Firma si už otvorila pobočku aj v Los Angeles, ďalšiu plánuje aj v New Yorku a zvažuje možnosti expanzie aj do niekoľkých európskych veľkomiest.

4D technológia nie je úplne novátorská, už sa s ňou experimentovalo. Výroba 4D filmov je zatiaľ stále príliš drahá, a tak sa príliš nerozšírila. V každom prípade už s ňou začínajú pracovať aj režiséri pri nakrúcaní. 4D zážitok napríklad sľubuje Roberto Rodriguez v prípade nového pokračovania Spy Kids. V tomto filme sa však o čuchové vnemy nepostarajú špeciálne prístroje v kine, ale očíslované papierové kartičky napustený vôňami, ktoré diváci dostanú pri vstupe do sály.