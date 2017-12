Obraz na chodbe môže byť Michelangelo

Ak je to naozaj dielo slávneho maliara, môže to byť najdrahší obraz všetkých čias. Dlho nenápadne visel na stene univerzity v Oxforde.

16. júl 2011 o 0:00 Denisa Ballová

OXFORD, BRATISLAVA. V hale Oxfordskej univerzity visel bez povšimnutia viac ako osemdesiat rokov. Až teraz sa ukázalo, že ide pravdepodobne o obraz Michelangela, ktorého hodnota by mohla byť až sto miliónov libier.

Doteraz dielo zobrazujúce ukrižovanie Krista pripisovali Michelangelovmu súčasníkovi Marcellovi Venustimu. Taliansky vedec Antonio Forcellino však pomocou infračerveného žiarenia odhalil, že dielo maľoval práve renesančný maliar Michelangelo. „Toto nemohol namaľovať nikto iný ako on,“ tvrdí v knihe The Lost Michelangelos.

Originálov Michelangelových diel je len pár a všetky sa nachádzajú v múzeách. Ak by sa potvrdilo, že obraz Ukrižovanie s Madonou a so svätým Jánom je jeho dielom, odborníci očakávajú, že by mohol zlomiť minuloročný aukčný rekord. Drží ho Picasso so 70 miliónami libier. „Môže ísť o najdrahší obraz v histórii. Ak sa potvrdí, že ide o originál, môže prelomiť aj hranicu 100 miliónov libier,“ povedala denníku Daily Mail Clare Deweyová z poisťovne Axe.

Obraz sa teraz nachádza v Ashmoleovom múzeu v Oxforde a pôjde na expertízu do Talianska.