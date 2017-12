Čo čítame

New Vienna Now - sprievodca kreativitou súčasnej Viedni.

18. júl 2011 o 0:00 Oliver Rehák

Tipy na lacné cestovanie, aké napríklad ponúka séria Lonely Planet, sú fajn. Ubytovanie, jedlo a pamiatky sú však len prvý krok. Pre tých, ktorí chcú zažiť cudzie mesto oveľa intenzívnejšie, existuje iný typ kníh. Dajú sa nazvať alternatívni sprievodcovia mestom. U nás takých o Bratislave a Košiciach urobila holandská fotografka Illah van Oijen, existuje aj kniha BA – od ufa k ufu, ktorá ponúka tipy na menej známe, no o to unikátnejšie časti a objekty v hlavnom meste.

Sprievodcu majú aj Rakúšania. Kniha s názvom New Vienna Now je ideálne čítanie pre každého, koho zaujíma, aká je súčasná Viedeň. Nájdete tu inovatívny dizajn a odvážne architektonické riešenia, ktoré nezostali iba na papieri, originálne obchodíky, kaviarne či reštaurácie, svojských módnych návrhárov, muzikantov alebo autorov počítačových hier. Väčšinu týchto mien a miest poznajú iba domáci alebo znalci viedenskej scény, turisti na nich natrafia spravidla len náhodou. Dajú sa vygooglovať, ale musíte vedieť, čo hľadať a tu to ešte navyše máte pokope.

Ďalšia vec, ktorá z tejto knihy robí cenný prírastok v domácej knižnici, je grafická úprava slávneho Stefana Sagmeistera. Sama osebe je umeleckým dielom, zároveň ideálnou rovnováhou medzi voľnou rukou dizajnéra a tým, aby ste s jeho nápadmi nemuseli zápasiť na úkor čitateľnosti. Odrádzať môže iba rozsah takmer 400 strán, no je to tým, že všetky texty majú aj anglickú verziu.

