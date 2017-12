Zomrel hitmaker Ragovoy

Jeho piesne spievali Rolling Stones, Janis Joplin, Elvis Presley či Aretha Franklin.

19. júl 2011 o 18:19 (tasr)

Jeho piesne spievali Rolling Stones, Janis Joplin, Elvis Presley či Aretha Franklin.

NEW YORK. Vo veku 80 rokov zomrel Jerry Ragovoy. Počas svojej takmer polstoročie trvajúcej kariéry ako skladateľ a producent spolupracoval s množstvom slávnych hudobníkov.

Medzi jeho najznámejšie hity patrí Time Is On My Side, ktorú preslávili Rolling Stones. Hudbu aj text napísal pod pseudonymom Norman Meade. Je aj autorom Piece of My Heart, ktorú v roku 1968 naspievala Janis Joplin, podobne ako pár jeho ďalších skladieb (My Baby alebo Get It While You Can). Podpísaný je aj na albumoch velikánov, ako sú Elvis Presley, B.B. King či Aretha Franklin.