Kto získa Mercury Music Prize?

Mená finalistov prestížnych hudobných cien v Británii sú známe.

20. júl 2011 o 0:00 Oliver Rehák

Minulý rok si cenu Mercury Prize odniesli The XX.

Kombinácia mladých talentov a známych mien, aj žánrová pestrosť. To sú tohtoroční kandidáti na Mercury Music Prize. Kto má teda najväčšie šance získať prestížnu cenu, ktorá je určená pre najzaujímavejší nový album v Británii? Môže to byť speváčka Adele, ktorá práve zosadila z čela historického rebríčka singlov na čele hitparády Elvisa Presleyho, alebo mladý, no už dvojnásobne platinový raper Tinie Tempah.

Z ďalších mien sa za favoritov dajú považovať najmä Katy B, ktorú kritika označuje ako „inteligentný súčasný pop“, a James Blake, klavirista s klasickým vzdelaním a slabosťou pre elektroniku (BBC ho dala na druhé miesto vo svojom zozname The Sound of 2011).

Je tu aj PJ Harvey a skupina Elbow, ktorí už majú po jednom víťazstve, no v histórii tejto súťaže doposiaľ nik nezískal cenu dvakrát.

Zostavajúce mená sú dobrým obrazom súčasnej britskej nemainstreamovej scény. Trochu temnú pesničkárku Annu Calvi si už stihli obľúbiť Nick Cave aj Brian Eno, pre milovníkov falzetového spievania a zvukových experimentov je tvorba skupiny Everything Everything, štvorica Metronomy ponúka novodobý synth­pop, džezový tábor zastupuje pianista Gwilym Simcock, z alternatívneho hip­hopu je tu Ghostpoet, zaujímavú kombináciu pesničkárstva s elektronikou ponúka Jon Hopkins, ktorý sa pohral so skladbami Škóta Kinga Creosota.

Mercury Music Prize sa udeľuje od roku 1992, víťaz získa 20-­tisíc libier.

Kto podľa vás získa cenu?

video //www.youtube.com/embed/9PnOG67flRA

Metronomy - album The English Riviera

video //www.youtube.com/embed/rYEDA3JcQqw

Adele - album "21"

video //www.youtube.com/embed/r0fb0G3hfjo

Everything Everything - album Man Alive

video //www.youtube.com/embed/yP11r5n5RNg

Ghostpoet - album Peanut Butter Blues & Melancholy Jam

video //www.youtube.com/embed/lo267BTLnZk

Anna Calvi - album Anna Calvi

video //www.youtube.com/embed/QzvGKas5RsU

Tinie Tempah - Disc-Overy

video //www.youtube.com/embed/-pYjCYNh-Kw

Elbow - Build a Rocket Boys!

video //www.youtube.com/embed/-PIeE4U-coc

Gwilym Simcock - album Good Days at Schloss Elmau

video //www.youtube.com/embed/MVgEaDemxjc

James Blake - album James Blake

video //www.youtube.com/embed/I2Qlb0qFLFE

PJ Harvey - Let England Shake

video //www.youtube.com/embed/cJNXXuAxkfk

Katy B - On a Mission

video //www.youtube.com/embed/M-Lr0igwLIY

King Creosote & Jon Hopkins - album Diamond Mine