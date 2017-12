Redford opäť vo filme

Známy herec sa dvakrát podpíše pod nový politický triler.

21. júl 2011 o 0:00 čtk, kul

LOS ANGELES. Spoločnosť Voltage Pictures oznámila, že Robert Redford (na snímke) a Shia LaBeouf podpísali zmluvu na nakrúcanie filmu The Company You Keep. Bude to politický triler o bývalom členovi radikálnej ľavicovej organizácie Weather Underground, ktorého hľadá americká FBI už vyše tridsať rokov.

74–ročná legenda si zahrá hlavnú postavu a zároveň bude aj režírovať. Naposledy sa na plátne objavil v roku 2007 v snímke Hrdinovia a zbabelci. Shia LaBeouf (Transformers, Wall Street 2: Peniaze nikdy nespia) stvárni novinára, ktorý donúti starého radikála vyjsť na verejnosť.

„Bude to desivý triler o skutočných Američanoch, ktorí si stáli za tým, v čo verili. Za presvedčením, že sú vlastenci a bránia ideály svojej krajiny aj proti záujmom vlády. Je skvelé, že Shia LaBeouf, považovaný za najbystrejšiu mladú hollywoodsku hviezdu, sa dal dohromady s globálnou ikonou, ako je Robert Redford,“ vyhlásil producent spoločnosti Voltage.