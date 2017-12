Ďalšie funkové legendy v Bratislave

V rámci One Day Jazz festivalu sa predstaví aj americká skupina Tower of Power.

21. júl 2011 o 0:00 Marian Jaslovský

V Bratislave sme videli niekoľko funkových legiend: Georgea Clintona, Maceo Parkera, Incognito, Jamiroquai či Kool & The Gang. Dnešný koncert Tower of Power je povinnou jazdou pre tých, ktorí majú v DNA pulz, ktorý vie vytvoriť len funk.

Je to dravá, tanečná, energická a nadčasová hudba. Funkové klasiky sú stále aktuálne a nepatria do zatuchnutého šuplíka so zažltnutou nálepkou oldies. Kapelou, ktorá je absolútne a bez zvyšku klasikou, sú celkom určite kalifornskí Tower of Power. Na scéne sú vyše štyri dekády, ale energia, ktorá z nich srší, je enormná.

video //www.youtube.com/embed/v2XENExCUTE

Legendárnu desaťčlennú skupinu budeme dnes môcť vidieť na One Day Jazz festivale, ktorý sa začína o 19.00 h v bratislavskom MMC klube. Kapela sa navyše pri príležitosti 40. výročia dala dokopy v zostave , kde je presná polovica zakladajúcich členov – a takíto hudobníci hrať nezabúdajú, naopak.

Tower of Power vznikli v čase, keď boli obľúbené rockové kapely s dychovou sekciou ako Chicago či Blood, Sweat & Tears a, samozrejme, oni. Dychovú sekciu výrazným barytónsaxofónom Stephena „Doc“ Kupku mali možno najvybrúsenejšiu z tejto slávnej trojice. Veď si ju na svoje nahrávky pozývali aj ďalší hudobníci viacerých generácií a žánrov: Elton John, Santana, Aerosmith, PiL, Rod Stewart, Paula Abdul, Toto a mnohí ďalší.

Dnes večer v Bratislave uvidíme na pódiu rovných päť dychárov, samozrejme aj s Kupkom, ktorý je nielen maskotom skupiny, ale aj výrazným spolutvorcom zvuku.

Tower of Power vždy smerovali k čiernej hudbe, napriek tomu, že kapela bola prevažne biela. Dravá zmes funku a soulu bola ich trademarkom počas dlhej a úspešnej kariéry skupiny, o ktorej sa dá bez pochybností povedať, že písala históriu vydláždenú 25 kvalitnými albumami a tisíckami vystúpení.

Koncert v rámci One Day Jazz festivalu uvedie projekt RetroACT EXperience v zložení hviezdnych domácich inštrumentalistov: Oskar Rózsa (basa), Eugen Vizváry (klávesy) a Martin Valihora (bicie). Repertoár tejto zostavy je postavený na starých funkových groovoch a retro zvukoch. V marci tohto roku sa RetroACT EXperience Bosorak Tour 2011 zapísalo do histórie ako najväčšie džezové turné na Slovensku.