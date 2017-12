Marcipán z Toleda - pochúťka z Nashvillu

Známa česká skupina Druhá tráva tvrdí, že o hudobné škatuľky sa už dnes nestará.

21. júl 2011 o 0:00 Miroslav Čevela, Miro Čevela

Bluegrassový folk alebo folkový bluegrass. To ponúka populárna česká skupina na novom albume Marcipán z Toleda.

Za dvadsať rokov existencie vydala skupina Druhá tráva s Robertom Křesťanom štrnásť albumov. Nedávno vyšiel zatiaľ ich posledný – Marcipán z Toleda.

Predchádzajúci, veľmi úspešný album s názvom Dylanovky vydali pred štyrmi rokmi. To je aj na ich pomery veľký časový odstup. Napriek tomu sa novinka začína Dylanom a je tu ešte jedna jeho coververzia.

Nejde o experiment

Album Dylanovky mal byť pôvodne spoločný projekt Honzu Vyčítala, Wabiho Daňka a Druhej trávy. Napokon však z rôznych dôvodov ostal iba album Druhej trávy s hosťami.

„Firma chcela pôvodne vydať dvojku, ale to nemám rád. Bolo mi však ľúto niektorých piesní, ktoré sa na Dylanovky nedostali. Niežeby boli hotové a otextované už vtedy. Nosil som ich v hlave,“ tvrdí Robert Křesťan. „A Dylanove piesne Series of dreams, ako aj Every grain of sand sa mi na album žiadali. Nielen preto, že na Dylanovky nadväzujú, ale preto, že ich považujem za dobré.“

Robert Křesťan nový album otextoval, na hudbe sa však podieľali aj členovia kapely Luboš Malina, Luboš Novotný a ako hosť klávesista Ivo Viktorin. Marcipán z Toleda má však viac bluegrassový zvuk a možno ešte folkovejšie texty ako Dylanovky. So zveličením môžeme album nazvať bluegrassový folk alebo folkový bluegrass.

O experiment podľa Křesťana nešlo. „Dostávame sa do veku, keď nás žiadne kategórie, či už folk, alebo bluegrass nezaujímajú. Vychádzali sme z istej myšlienkovej koncepcie a snažili sme sa ju obohatiť hudbou. O škatuľky sa nestaráme.“

Prekvapenie v textoch

Křesťanove texty, nielen z tohto albumu, by stáli aj za knižné vydanie. Ten však zatiaľ o tom neuvažuje. Kapelník Druhej trávy Luboš Malina opisuje texty albumu ako pohľad na tému života a smrti, ale celá platňa sa končí nádejou. Album k 20. výročiu Druhej trávy si však zrejme poslucháči predstavovali optimistickejší.

„Nikdy som programovo nepísal optimistické texty. K smrti sme čím ďalej, tým bližšie. Ešte sa nechystám zomrieť, ale prichádzam do veku, keď môže byť smrť aktuálna. Takže je to legitímna téma, ktorou sa musím aj ja začať zaoberať. A okrem toho, smrť je aj vďačnou básnickou témou,“ hovorí Křesťan.

video //www.youtube.com/embed/wpKiMIHifbU

Americká verzia

Marcipán z Toleda vyšiel v spoločnej produkcii Steva Walsha a Luboša Malinu. Posledné skúšky a úpravy prebiehali v meste, kde bluegrass vznikol – v americkom Nashville. Mastering platni robil päťnásobný držiteľ Grammy za zvuk Richard Dott.

„Do Nashvillu sme išli s pripraveným materiálom. Samotná atmosféra mesta a ľudia, s ktorými sme album robili, jeho zvuk ovplyvnili. To, že Marcipán z Toleda sa zdá viac bluegrassový, je vo veľkej miere ich zásluha.“

V Nashville nahrala Druhá tráva dva albumy. Ten druhý obsahuje niekoľko autorských Křesťanových piesní preložených do angličtiny a dva tradicionály. Je určený skôr pre americký trh. Na jeseň však vyjde aj u nás.

Marcipán z Toleda je trochu náročný album. Ak si ho však vypočujete v pokoji viackrát, s Křesťanovými textami v ruke, možno sa aj vám zmení na pochúťku z Nashvillu.