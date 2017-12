Iggy Pop ovládne trutnovský festival

Kultový český hudobný festival Trutnov Open Air Festival, nazývaný aj Český Woodstock, ktorého 24. ročník prebehne od 17. do 21. augusta, pripravil viaceré prekvapenia. Prvým je predĺženie festivalu na neuveriteľných päť dní. Program ostáva verný undergro

Hlavnou hviezdou tohtoročného festivalu na trutnovskom Bojišti bude nestarnúci Iggy Pop so svojou kapelou The Stooges. „Bude to jeden z výnimočných a posledných koncertov. The Stooges končí a Iggy obmedzuje koncertnú činnosť,“ hovorí zakladateľ festivalu Martin Věchet.

Rockový veterán, niekedy nazývaný aj Krstný otec punku, v apríli oslávil 64. narodeniny a na koncertných pódiách sa pohybuje už neuveriteľných 47 rokov! Ani The Stooges nie sú žiadni nováčikovia, kapela vznikla v roku 1967 a prvý album s Iggym nahrala v roku 1969. V roku 1974 sa skupina rozpadla, ale od roku 2003 je znova aktívna.

Španielsky ska-punk privezie do Trutnova formácia The Locos, ktorá vznikla v roku 2005 po vtedajšom rozpade legendárnej kapely Ska-P (od roku 2008 už opäť hrá), a je sólovým projektom speváka Pipiho. „Dá sa očakávať, že The Locos budú hrať rovnako živelne a podobne ako Ska-P,“ konštatuje Martin Věchet.

Na trutnovský festival príde aj drum´n´bassová skupina N.O.H.A. „Len sa nevie ktorá, pretože kapela sa pred nedávnom rozdelila na dve časti – českú a nemeckú,“ smeje sa Martin Věchet. Českú predstavuje jej zakladateľ Filip Šebánek alias Philip Noha aChevy Headley, ktorí ju založili v roku 1995. Nemeckú časť tvorí predovšetkým drobná španielska speváčka so silným hlasomMinerva Diaz Perez, ktorá sa postupom času stala hlavnou tvárou kapely.

Medzi hviezdami, ktoré zavítajú do Trutnova, treba ešte spomenúť Briana „Head“ Welcha, ex gitaristu skupiny Korn, britskú kapelu Skindred či bubenícku formáciu The Dhol Foudation. Oproti iným ročníkom bude tento rok silnejšie zastúpená slovenská hudobná scéna. Účastníkom festivalu sa predstaví Hudba z Marsu, slovensko-české duo Luboš Beňa a Matěj Ptaszek, hrajúce staré country a blues od Mississippi (ich hudba bola napr. vo filme Občanský průkaz). Zahrá i kapela The Cellmates, inšpirovaná americkým rock and rollom 50. rokov, Katka Koščová či Karpatské Chrbáty.

Je známe, že trutnovský festival sa vyznačuje nielen hudbou a neobvyklou dramaturgiou s charakteristickými zvratmi, vtipom a extrémami, ale aj zaujímavými návštevníkmi a rôznymi dedikáciami. Ctí tradície a pripomína rôzne osobnosti či udalosti z histórie, ktoré sú mu blízke. Usporiadatelia hovoria o tom, že festival nie je len o hudbe, ale aj o názore. Tento rok je podujatie venované Amnesty International, oslavujúcej 50 rokov existencie, Jimovi Morrisonovi, ktorý zomrel pred štyridsiatimi rokmi a bojovníkom od Tippecanoe, pobitých pred 200 rokmi americkou armádou.

„Nejde len o guľaté výročia. Všetkým sme niečo dlžní a venovaním to v pokore vraciame. Indiánom vďačíme za ich kultúru, statočnosť, úctu k Matke Zemi a súzvuk s vecami, ktoré ich obklopovali, Jimovi za hudbu, poéziu a rebéliu s jasným názorom a rockovou spiritualitou z najskrytejších zákutí duše a Amnesty International za neľahostajnosť k osudu druhých,“ hovorí Martin Věchet.