Zomrel muž, ktorý vymyslel obaly platní

Meno Alex Steinweiss asi väčšine ľudí nič nepovie. Práve on však môže za to, ako hudba 20. storočia vyzerala.

21. júl 2011 o 16:36 Oliver Rehák

NEW YORK. Baliť gramofónové platne do obalov a z tých obalov ešte navyše urobiť umenie, vyzerá dnes ako samozrejmosť. Vždy to tak nebolo. Zmenil to až nápad amerického grafického dizajnéra Alexa Steinweissa, ktorý zomrel vo veku 94 rokov na Floride.

Všetko sa začalo, keď Alex Steinweiss dostal v nahrávacej spoločnosti Columbia Records prácu ako art director. Bol rok 1939 a kým svet trápila kríza, ktorá dospela do druhej svetovej vojny, mladíka, ktorého rodičia pochádzali z východnej Európy, najviac zamestnávala otázka, prečo majú platne také hnusné obaly z obyčajného papiera. A tak si začal kresliť vlastné návrhy a tlačiť firmu, aby ich použila.

Keď sa ukázalo, že príjmy z predaja Gershwinových či Beethovenových diel sú oveľa vyššie než náklady spojené s výrobou „špeciálnych“ obalov, firma sa rozhodla dať mu voľnú ruku a urobila dobre. Do roku 1945 bol Steinweiss jediným návrhárom obalov, neskôr pracoval aj pre iné slávne značky, najmä britskú spoločnosť Decca.

Jeho vplyv presiahol dekády. Viete napríklad, že jeden z jeho motívov inšpiroval tvorcov obalu svetoznámeho albumu slávnej britskej skupiny Pink Floyd The Dark Side of the Moon (1973)? V tom čase bol však už dizajnérsky priekopník z brandže von. Ako 55–ročný si (možno až príliš sebakriticky) povedal, že je „staromódny“. Odvtedy už pracoval oveľa menej a venoval sa najmä klasickej hudbe.