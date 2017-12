Aké sú najlepšie budovy roka 2011?

Zverejnili finalistov prestížnej Stirlingovej ceny udeľovanej za architektúru.

22. júl 2011 o 0:00 Jana Németh, Jana Močková

Medzi nomináciami na najlepšiu budovu roka 2011 nájdete olympijský cyklistický štadión, ale aj osemdesiatročné divadlo.

Britské denníky po roku znova hovoria o súboji architektonického štúdia Zaha Hadid a Davida Chipperfielda. Obe štúdiá sa opakovane dostali medzi šesticu, z ktorej vzíde víťaz prestížnej Stirling Prize udeľovanej inštitútom RIBA (Royal Institute of British Architects).

Minulý rok získala ocenenie Zaha Hadid za budovu MAXXI, hoci medzi favoritov patril práve Chipperfield, ktorý už ocenenie získal pred štyrmi rokmi. Tentoraz však britský denník The Guardian favorizuje Velodrome – olympijský cyklistický štadión, ktorý je dielom štúdia Hopkins Architects a patrí vraj medzi najrýchlejšie na svete. Pri jeho návrhu dokonca pomáhal aj držiteľ troch zlatých medailí z Pekingu. Trochu tichšie však spomína aj z troch strán zamurovanú budovu írskeho kultúrneho centra, ktorá vznikla ako súčasť dohody severoírskej a britskej vlády. Pôsobí pomerne nenápadne, no práve jej architektonické riešenie by mohlo zafungovať.

Medzi prekvapenia nominácií patria dve staršie stavby. Osemdesiatročné divadlo Royal Shakespeare Theatre, ktoré vďaka rekonštrukcii získalo celkom novú vyhliadkovú vežu a veľkoryso rozšírilo aj hľadisko, a administratívna budova Angel Building z 80. rokov minulého storočia. Tú vďaka renovácii sprístupnili širšej verejnosti a zväčšili aj počet kancelárskych priestorov.

Faktom však zostáva, že všetky architektonické štúdiá sa medzi nominovanými už objavili aj v predošlých ročníkoch 16­ročnej histórie súťaže, niektoré dokonca opakovane. Víťaza vyhlásia 1. októbra 2011 v Magna Science Adventure Centre v Rotterdame.