Soul nemôže byť retro, ako nemôže byť retro tep srdca

Tower of Power je zdravý organizmus, výkonný stroj s ľudskou tvárou.

23. júl 2011 o 0:00 Marian Jaslovsky

Mohlo vám byť predtým z čohokoľvek nanič, ale po koncerte kalifornských funk-soulových Tower of Power ste z Majestic Music Clubu odleteli na vlastných krídlach. Ak sa vám to zdá prehnané, neboli ste na koncerte. Ten sa konal v rámci One Day Jazz Festivalu v Bratislave.

Ale po poriadku. Prvým číslom programu bolo trio RetroACT Experience, ktoré tvoria lahôdkoví hudobníci, basgitarista Oskar Rózsa, bubeník (a duša festivalu) Martin Valihora a klávesista Eugen Vizváry. Programovo ide po retro znejúcich zvukoch s dominujúcim organom hammond, s robustným groovom. Možno by sa zišla vysvetlivka: Groove je v čiernej hudbe opakujúca sa figúrka, ktorú hrajú rytmické a sprievodné nástroje. RetroACT Experience je pocta ľuďom ako Reuben Wilson, Jack McDuff či Larry Young.

Alebo to v niečom ešte trochu pripomínalo majstrov sveta v groove, neworleanské trio Medeski, Martin and Wood. Ale len konceptom. Hudba bola pôvodná, mala ľahkosť a ťah jam-bandu s bravúrnymi sólami a zároveň zovretosť a pestrosť dobre naaranžovaných foriem. Dobré veci ubehnú rýchlo a bolo by fajn, keby hrali aj dlhšie.

Ak hrá kapela na scéne dlhšie ako 40 rokov, hrozí zombizmus. Energia sa vytratí, kapela sa začne ponášať na vlastný cover band, ale o niekoľko tried horší. Momentálne desaťčlennej formácii Tower of Power (TOP) to nehrozí. Je to vysokokapacitný generátor energie.

Päť dychárov (s vizuálne aj zvukovo výraznou figúrkou, barytónsaxofonistom Stephenom „Doc“ Kupkom), klávesista, basgitarista, gitarista, bubeník a spevák. Päť z hudobníkov skupinu koncom 60. rokov zakladalo a ostatní (okrem speváka) tiež nie sú nijakí mladíci, ale takíto hudobníci si vedia držať formu na najvyššej úrovni. V unikátnom kapelovom zvuku nebolo počuť žiadne veľké komplikovanosti, schválnosti či maniere. Všetko sa investovalo do energie. Počuli sme však zopár výnimočných sól. Spevák Larry Braggs spieval ako z veľkej knihy, ale keď sa sólového spevu ujal kapelník, zakladajúci člen a saxofonista Emilio Castillo (napríklad pri pocte Jamesovi Brownovi), neostal mu nič dlžný.

Sála dve hodiny jasala a v publiku bolo vidieť ľudí všetkých generácií. Funk či soul nemôže byť retro tak, ako nemôže byť retro tep srdca. Soul s veľkým S, tak sa volá jedna zo známejších skladieb TOP. Výstižná definícia.