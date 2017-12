Slash: Mojou hlavnou motiváciou bola vždy zábava

Niektorí slávni gitaristi majú svoj nenapodobiteľný zvuk, iných spoznáte podľa imidžu. Slash má oboje. V rámci turné si v Anglicku urobil voľný deň a desať minút z neho venoval na telefonický rozhovor denníku SME.

23. júl 2011 o 0:00 Oliver Rehák

Ako vlastne vyzerá voľný deň slávneho gitaristu?

„Budem sedieť v hoteli a hrať sa s novou skladbou. Tvrdo pracujem s kapelou na novom albume. Hneď po skončení turné chceme ísť do štúdia, takže všetok voľný čas teraz venujem novým nápadom.“

Hrávate už nové skladby na koncertoch?

„Materiál je v podstate hotový, ale keby sme to vytiahli, ešte večer sa dostane na YouTube, čo nechcem. V tomto som stará škola - najskôr musí byť nahrávka. Nech si ľudia pekne počkajú, budú o to zvedavejší.“

V rámci tohto turné je iba jediný koncert vo východnej Európe. Prečo?

„Mám iba obmedzené množstvo času. Dostali sme veľa lukratívnych ponúk a aj keby sme chceli, všetky využiť, jednoducho to nestihneme. Ale už sa plánuje turné na budúci rok, ktoré by som chcel urobiť po miestach, kde sme ešte nehrali. Najmä vo východnej a strednej Európe.“

Debutový album, ktorý vyšiel vlani ste spravili na spôsob all-stars bandu - s množstvom hostí od Alice Coopera či Lemmyho až pod Dave Grohla. V čom bude nová nahrávka iná?

„Je to nahrávka so skupinou, s ktorou momentálne koncertujem. Autorsky ju robíme so spevákom Mylesom Kennedym. Zvukovo bude oveľa tvrdšia a zároveň štýlovo pestrejšia. Ten materiál je skvelý, uvidíte. Problém s predchádzajúcim albumom bol v priveľkom množstve hostí. V štúdiu to bola veľká zábava, ale naživo to nešlo hrať.“

video //www.youtube.com/embed/y5ipiVic0e0

Takže žiadnych hostí už prizývať neplánujete? Ani Thoma Yorka, ktorého ste chceli na prvý album?

„To bola fáma, typická pre dnešnú internetovú dobu. V jednom rozhovore som spomenul, že hľadám niekoho s podobným hlasom a odrazu sa to začalo šíriť vo verzii, že nemám odvahu osloviť speváka z Radiohead. To ma fakt pobavilo. Nemám pätnásť rokov, keď niekomu chcem zavolať, zavolám mu.“

Čo sa týka internetu, vo svojej generácii ste jeden z mála hudobníkov, ktorý ho využíva veľmi intenzívne. Každý deň zavesíte na Facebooku či Twitter niekoľko príspevkov.

„Hej, sociálne siete sú skvelé promo. Ľudia sa dozvedia nové informácie z prvej ruky a hneď. Dávam na web aj dojmy z koncertov a fanúšikovia mi píšu svoje reakcie. Je to super.“

Dnes sú hlavným zdrojom príjmov pre muzikantov koncerty, nie tak dávno to boli albumy. Vy ste tú éru ešte zažili. Ako to prežívate?

„Hudobná branžda sa totálne zmenila. Ale ja s tým problém nemám. Nedávno sa ma manželka spýtala: Dokedy ešte budeš cestovať hore-dole po svete? To fakt ešte stále musíš? Vysvetlil som je, že hudbu robím predovšetkým preto, lebo ma baví. Stále si užívam nahrávanie v štúdiu, aj koncerty. Peňazí už mám dosť, môžem si dovoliť hrať len to, čo chcem. Zábava je vždy mojou hlavnou motiváciou, nech robím čokoľvek.“

Keď ste zverejnili, že idete nahrávať album pod svojím menom, veľa vašich fanúšikov očakávalo inštrumentálky. Prečo ste sa vlastne rozhodli pre pesničky?

„Inštrumentálky? To ma úplne desí, haha. Urobiť dnes album postavený na sólovej gitare je nuda. Koho to ešte zaujíma? Mňa baví hrať pesničky v normálnej kapele so spevákom. Ale keď vymyslíme nejakú peknú melódiu, možno bude na novom albume aj inštrumentálka.“

Na koncertoch Guns N' Roses ste však mávali sólové bloky, napríklad ste hrávali hlavnú tému z filmu Krstný otec.

„To bolo dávno. A je iné hrať rozšírené sóla s kapelou za chrbtom než predvádzať svoju techniku po celý večer.“

video //www.youtube.com/embed/wPJM4czWkNw

Po odchode z Guns N' Roses ste založili skupiny Velvet Revolver a Slash’s Snakepit, až potom prišiel sólový album. V čom to bolo najťažšie?

„Chcel som si vyskúšať, aké je byť sám sebe šéfom. Myslel som, že to pôjde ťažko, ale nestresoval som sa a išlo to úplne hladko. Postupne som skladal pesničky a rozhodoval sa, ktorý spevák sa najviac hodí do každej z nich. Mal som samozrejme výhodu, že skoro všetkých slávnych hudobníkov poznám osobne a nemusel som ich pozývať cez nejakých manažérov.“

Nahrávali ste gitary pre Michaela Jacksona a mnohých rôznych ľudí. Po debutovom albume chystáte ďalší. Prestali ste brať telefóny s ponukami?

„Teraz mám menej času na prácu sidemana, ale pravdu povediac, v poslednom čase nejako extra veľa zaujímavých ponúk ani neprišlo. Spomínam si len na dve - na B.B.Kinga a Travisa Barkera.“

A keby prišla ponuka na comebackový koncert Guns N' Roses v starej zostave?

„Človeče, to je otázka, ktorú nenávidím najviac zo všetkých. Tú kapelu som opustil už dávno, nemám k tomu povedať nič nové. Je to dávna minulosť.“