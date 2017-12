Amy Winehouse: veľký talent aj veľké problémy

Britskú speváčku našli v jej londýnskom dome. Polícia potvrdila smrť bez cudzieho zavinenia.

25. júl 2011 o 0:00 Oliver Rehák

V týchto dňoch mala byť na comebackovom turné. Už prvý večer v Belehrade sa však skončil katastrofou. Alkohol bol opäť silnejší. Všetky koncerty musela Amy Winehouse zrušiť a už nikdy žiadny ďalší nepridá. V sobotu popoludní zomrela. Mala iba 27 rokov.



„Iba sme si povedali zbohom, zomrela som už stokrát,“ spieva Amy Winehouse a v pätách má pohrebný sprievod. O chvíľu je na cintoríne, kde s muzikantmi pochováva svoje srdce. Mrazivý čiernobiely videoklip k pesničke Back To Black vznikol v roku 2008, no teraz dostal úplne iný rozmer.

Hudba ako denník

Žili rýchlo, ale krátko Slávnych muzikantov, ktorí nezvládli náhlu slávu a zomreli vo veku 27 rokov, je viac.



Hovorí sa tomu Klub 27. Amy Winehouse je už jeho šiestou členkou. Smutnú tradíciu úmrtí v tomto veku začal gitarista Rolling Stones Brian Jones, ktorý bol popri Jaggerovi najpopulárnejším z kapely. Labilná povaha a drogy ho doviedli k smrti utopením v roku 1969. O rok neskôr drogy krátko za sebou zabili gitaristu Jimiho Hendrixa a speváčku Janis Joplin. O ďalší rok vo vani umrel na infarkt Jim Morrison, frontman The Doors. Vo februári 1994 oslávil 27 rokov aj Kurt Cobain z Nirvany. V apríli sa zastrelil.

Keď žiješ tiesňou, povedz to piesňou, hovorí jedno príslovie. V prípade tejto britskej speváčky to platí dvojnásobne. O takmer všetkých svojich trápeniach spievala: stačí spomenúť názvy skladieb ako Love is a losing Game, Tears dry on their own či Rehab.

Kým jej fungovala hudba ako terapia na pokazené vzťahy, bolo na svete o jednu ubolenú dušu viac, ale zároveň sme tu mali fantastickú speváčku, ktorá si písala vlastné pôsobivé pesničky. Amy Winehouse mala navyše nezvykle posadený hlas (kontraalt) a zaujímavo dokázala kombinovať rôznu černošskú hudbu od soulu cez džez až po R&B.

Nosila retro účes prezývaný včelín a nemenej výrazný „Kleopatra“ mejkap, pretože milovala nielen zvuk, ale aj štýl 60. rokov, ktorý preslávili dievčenské skupiny.

„Nechcem sa zobudiť s popíjaním, plačom a počúvaním The Shangri­Las,“ vysvetľovala v roku 2007 novinám Los Angeles Times, ako prežíva rozchody.

„Spravila som z toho piesne, tak som sa z toho dostala.“ Texty na denníkový spôsob robila aj na druhom albume, kde sa však okruh tém rozšíril: „Chceli ma dostať na odvykačku, no povedala som nie, nie, nie,“ spieva v hite Rehab a o chvíľu dodáva: „Nechcem ďalej piť, potrebujem iba priateľa.“

Alkohol a drogy nie sú najlepší spôsob, ako sa vyrovnávať s psychickou neistotou a rýchlou slávou. Amy Winehouse to nezvládla, podobne ako ďalší členovia takzvaného Klubu 27 (pozri text vedľa). To sa však ľahko hovorí tým, ktorí nezažili, aké to je, keď v dvadsiatke vydáte debutový album Frank (2003), ktorý sa stane platinovým a následne druhý Back To Black (2006), po ktorom je z vás globálna hviezda ovenčená piatimi Grammy a ďalšími cenami.

Mladú ženu s výstredným imidžom a nekontrolovaným správaním navyše hneď zavetril aj bulvár, a keď sa dala dokopy s mužom, ktorý ju zatiahol do divokého žúrovania, rýchly koniec sa dal očakávať.

Sebazničujúci pád

Jej albumy boli smutné počúvanie pre hudbu. Jej koncerty a osobný život však boli čoraz smutnejšie pre ňu samotnú. Na pódiá prichádzala v čoraz horšom stave, vypadávali jej texty, potácala sa a publikum začalo protestovať. Médiá tak čoraz viac začali plniť správy a obrázky o jej súbojoch so závislosťami.

Sebazničujúcu fázu už nedokázala zastaviť novou hudbou, vlani avizovala tretí album, firma však jeho vydanie musela odložiť.

V roku 2009 urobila niekoľko nových demonahrávok. „Bude to podobné ako druhý album, kde bolo veľa jukeboxových pesničiek,“ tvrdila a vydavateľ, ktorý ich počul, dodal, že ho úplne dostali. V akej podobe a či vôbec sa objaví na trhu, sa nevie. V septembri však vyjde CD amerického speváka Tonyho Bennetta, s ktorým naspievala duet. To je pravdepodobne posledný záznam jej hlasu. ´

Módny návrhár Karl Lagerfeld ju považoval za novú Brigitte Bardotovú. Slávna herečka však svoju kariéru a život dokázala prežiť. Amy Winehouse nie.