Borat. Ahoj Kazachstan!

Keď do filmu vtrhol kazašský novinár Borat, Kazachovia to pochopili, že haní ich republiku a vzniesli preto oficiálny protest.

28. júl 2011 o 0:00 Miloš Krekovič

Iste, nijaká krajina nemôže byť hrdá na postavu, ktorá je politicky extrémne nekorektná, správa sa ako neriadená strela a láka k sebe škandály. V protestoch akurát zaniklo, že hanbu robil Borat všetkým ostatným.

Postavu vidieckeho exota vymyslel britský komik Sacha Baron Cohen pôvodne na to, aby provokoval ľudí, nech sa pred kamerou vyfarbia ich predsudky. Bolo to prosté a fungovalo to zázračne. Stačilo zahrať primitíva, aby sa v spoločnosti Borata občania uvoľnili, odhodili pretvárku a obnažili rasistické, sexistické, homofóbne vnútro.

Výsledkom boli svieže dokumentárne šou, ktoré fungovali ako portréty ľudskej hlúposti, a najmä, boli vtipné. Obetí, ktoré Sacha Baron Cohen a jeho režisér Larry Charles nachytali, bolo mnoho vrátane celebrít. Samozrejme, pribúdalo aj žalôb.

Vo filme Borat: Nakúkanie do ameryckej kultúry na objednávku slavnoj kazašskoj národa sa kazašský reportér vydáva spoznávať USA. Už to nie je celkom dokument, no stále je to komédia plná nekorektných vtipov a drsných záberov.

Po filme už si Cohen kostým nevychovaného Kazacha nevyzliekol a provokoval pred premiérou, počas nej aj po nej. Splynutie herca a postavy bolo dokonalé. Zmiatlo aj maďarskú televíziu, ktorá komika oficiálne predstavila ako Borata Sagdyeva.

Problém však bol, že ako sa z fiktívneho Kazacha stávala celebrita, provokácia strácala účinky. Niekedy vtedy Cohen zistil, že rovnaký trik nezaberá dvakrát a začal pracovať na ďalšom alter egu. Objavil sa Brüno – a s ním opäť protesty. Tohto homosexuálneho módneho návrhára pre zmenu zakázali Ukrajinci, ale to už je iný príbeh.