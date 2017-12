Živé kvety už žijú aj na dévedečku

Nová multimediálna edícia bude predstavovať súčasné i minulé umelecké fenomény.

26. júl 2011 o 0:00 Alexander Balogh

Živé kvety v Klube Za zrkadlom na koncerte, z ktorého vzniklo CD aj DVD do knihy Perute.(Zdroj: LUCIA BARTOŠOVÁ)

Svoj dramaturgicko–producentský koncept nazval Ladislav Snopko pracovne „tri v jednom“ – kniha, CD a DVD. Po Živých kvetoch bude nasledovať Jaroslav Hutka, ďalej Čertovo kolo, pezinské Koncerty mladosti, Marián Varga či Jaro Filip.

„Kde nie je vôľa, tam nie je cesta,“ zaznelo v odpovedi Lucie Piussi na otázku, či nemá pocit, že pri likvidácii divadla Stoka so ho nezastali práve tí, ktorým poskytlo útočisko v čase, keď sa v štátnych divadlách na niečo také báli len pomyslieť. Pýtajúcim sa bol spisovateľ a hudobník Štefan „Vandal“ Chrappa, ktorý v novej knihe Živé kvety: Perute dôkladne vyspovedal členov tejto kapely.

Alternatívna Stoka sa neobjavovala vo všetkých rozhovoroch náhodou, existencia kapely je s ňou neodmysliteľne zviazaná. Tam vznikla, skúšala, koncertovala, dokonca sa podieľala aj na niektorých hrách. Lucia Piussi bola navyše stokárskou kmeňovou herečkou a pri spôsobe kolektívnej tvorby inscenácií aj ich výraznou spoluautorkou. A ako bolo v Stoke zvykom i nevyhnutnosťou, aj upratovačkou, kulisárkou či barmankou v krčme, ktorá divadlo finančne držala pri živote či skôr živorení.

Perute – neha i sila

Našťastie, s likvidáciou Stoky kapela nezanikla. „Živé kvety pre mňa predstavujú základný kameň živej komunikácie v umení, je to kapela, ktorá absolútne najvýraznejšie vzdoruje nástrahám komerčnej reality,“ hovorí Ladislav Snopko, autor konceptu knihy, ktorej súčasťou je aj CD a DVD z koncertu v bratislavskom Klube Za zrkadlom.

„Je to úvodný zväzok edície, ktorú som si pracovne nazval tri v jednom,“ hovorí Snopko. „Teda kniha spolu s hudobným záznamom a videom.“ Titul v grafickej úprave Jany a Pala Bálikovcov vydalo občianske združenie Mosty - Gesharim, no na ďalších dieloch projektu by sa mali zúčastniť aj iné vydavateľstvá.

V histórii Živých kvetov, ktoré nahrali už osem albumov, je to prvé dévedečko. „Výber skladieb na tento koncert si robila kapela sama a nazvala ho podľa jednej zo svojich najstarších piesní Perute. Ten názov pre mňa predstavuje symbiózu oboch významov tohto slova, ktoré sú typické pre kapelu a Luciu zvlášť - nehu labutích krídel a silu bojovej leteckej formácie,“ hovorí Snopko, ktorý osobitne vyzdvihuje prínos zvukového majstra Ivana Minárika a režiséra videozáznamu Mária Homolku.

Živé kvety predstavujú jednu, súčasnú líniu edície, jej ďalším titulom bude napríklad jesenné podujatie Mosty - Gesharim, ktoré oslavuje už dvadsať rokov. „Predstaví sa tam šesť hudobných skupín z krajín Visegrádskej štvorky, textovú časť knihy budú tvoriť eseje od viacerých domácich a zahraničných osobností, napísaných špeciálne pre tento projekt.“

Hutka opäť s Frešom

Druhou líniou dramaturgicko-producentského konceptu nazvaného Agnes budú návraty do minulosti - napríklad Čertovo kolo, pezinské rockové, džezové a folkové Koncerty mladosti v sedemdesiatych rokoch, cyklus multimediálnych výstav Archeologické pamiatky a súčasnosť, koncerty k desiatemu a dvadsiatemu výročiu Novembra 1989 či profily Mariána Vargu, Jaroslava Filipa a ďalších.

Pravda, delenie na súčasnosť a minulosť nie je doslovné, inšpiráciou je vždy existujúci záznam, ku ktorému sa dopíšu, resp. nahrajú ďalšie časti výsledného diela.

V prípade druhého zväzku edície, venovaného českému folkerovi Jaroslavovi Hutkovi, bola základom spoločná nahrávka s Fedorom Frešom na Koncerte mladosti v Pezinku 1977, inak posledného Hutkovho koncertu pred jeho definitívnym dištancom a následnou vynútenou emigráciou. Raritný hudobný záznam doplní v knihe rozsiahly rozhovor s Hutkom, texty piesní i ukážky z jeho bohatej publicistickej činnosti a DVD z vlaňajšieho koncertu, kde ho po tridsiatich troch rokoch opäť sprevádzal Fedor Frešo.