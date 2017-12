Odkaz Amy Winehouse

Okrem nových informácií o smrti Amy Winehouse vychádzajú aj správy týkajúce sa jej hudby.

26. júl 2011 o 0:00 Oliver Rehák

Zomrela v sobotu. Agentúry a médiá odvtedy chrlia ďalšie a ďalšie podrobnosti. Britské noviny The Sun a Daily Telegraph píšu, že polícia v dome Amy Winehouse drogy nenašla a že v piatok ju navštívil lekár, ktorý označil jej zdravotný stav za dobrý. Posledný, kto ju videl nažive, bol jej osobný strážca. Dopoludnia mu povedala, že si ide ľahnúť, keď ju neskôr chcel zobudiť, zistil, že už nedýcha a privolal záchranárov.

Daily Mirror ponúkol aj verziu šíriacu sa údajne medzi priateľmi, ktorá tvrdí, že speváčku zabila pilulka extázy v kombinácii s alkoholom a chronickým ochorením pľúc. Výsledky pitvy včera popoludní neboli známe, na oficiálnu verziu si ešte treba počkať.

Fanúšikom skôr ide o hudbu

Väčší záujem fanúšikov však púta hudba. Britská sieť predajní s hudbou HMV uviedla, že album Back To Black z roku 2006 sa môže tento týždeň stať najpredávanejším. Väčší záujem je o CD než o stiahnutie nahrávky, ktorá získala päť Grammy, čo firma vysvetlila tým, že ľudia chcú „hmatateľnejšie a užšie spojenie s Amy“.

Najdôležitejšou otázkou je, čo sa stane so speváčkiným archívom. Ako totiž potvrdil jej hovorca, obsahuje dosť materiálu. Ide o demonahrávky nových nápadov, ktoré Amy Winehouse urobila predvlani s producentom Salaamom Remim. Zatiaľ ich počul iba viceprezident vydavateľstva Island Records, ktorý povedal BBC, že ho to „absolútne posadilo na zem“.

Konečné slovo, čo sa stane s demonahrávkami, majú rodičia. Mitch Winehouse, ktorý dcéru priviedol k hudbe, je džezovým spevákom. Správa o smrti ho zastihla v New Yorku, kde mal vystúpiť v prestížnom klube Blue Note. Fanúšikov i médiá však poprosil, aby rodine dožičili čas zvládnuť stratu.

Archív a dve pocty

K hudobnému odkazu má ešte bližšie Dionne Bromfield. Pätnásťročnej speváčke bola Amy Winehouse krstnou mamou. Vydala jej album na svojej značke Lioness Records a prišla ju podporiť aj na stredajší koncert v londýnskom Roundhouse. Nečakaný príchod na pódium sa stal posledným vystúpením Amy Winehouse, videá z neho nájdete na YouTube.

Pravdepodobne posledným záznamom jej hlasu je duet, ktorý naspievala s 84-ročným Tonym Bennettom. Džezový štandard Body And Soul nahrali v marci a má vyjsť na albume koncom septembra.

27 by _M_I_A_

A už existujú aj dve pesničky-pocty. Tú prvú zverejnila speváčka M.I.A., ktorú sme tento mesiac videli aj na trenčianskej Pohode. Dala jej názov 27, je to staršia skladba venovaná hudobníkom, ktorí umreli v tomto veku. Americký rapper Big Boi známy zo skupiny Outkast sa zase pohral s hitom Amy Winehouse Tears Dry On Your Own. Výsledný remix v atmosfére oldskúlového hiphopu nájdete na jeho webovej stránke.