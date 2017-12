V Londýne sa najbližší rozlúčili s Amy Winehousovou

Britská polícia umožnila pohreb po tom, čo súdna pitva neodhalila žiadne podozrivé skutočnosti v prípade úmrtia.

26. júl 2011 o 18:02 TASR

LONDÝN. Na židovskom cintoríne Edgwarebury na severe Londýna sa rozlúčilo približne 300 smútočných hostí z radov príbuzných, najbližších priateľov a kolegov s britskou speváčkou Amy Winehousovou, ktorú našli v sobotu v jej londýnskom byte bez známok života.

Jej blízki požiadali ešte pred obradom, ktorý sa konal pod vedením rabína Franka Hellnera zo synagógy navštevovanej Winehousovcami, médiá o rešpektovanie súkromného charakteru poslednej rozlúčky.

Iba pozvaní hostia tak pre BBC prezradili, že sa so zosnulou rozlúčil pri obrade v mene blízkych jej otec Mitch.

Súčasťou obradu boli modlitby v anglickom i hebrejskom jazyku. Na záver zaznel song So Far Away americkej pesničkárky Carole Kingovej.

video //www.youtube.com/embed/73B9AlnjWnk

Otec si exmanžela na pohrebe neželal

Práve jej skladba You've Got a Friend bola svojho času prvou, ktorú si spoločne zaspievali Amy a Mitch Winehousovci, informoval hovorca rodiny.

Bol to údajne práve otec speváčky, ktorý vopred upozornil jej exmanžela, Blakea Fieldera-Civila, aby sa na poslednej rozlúčke neobjavil.

Mitch Winehouse považuje totiž práve túto opakovane trestne stíhanú osobu za zodpovednú za problémy svojej dcéry s drogami a alkoholom.

Na poslednej rozlúčke, po ktorej nasledovalo spopolnenie v krematóriu v Golders Green, sa zúčastnili napríklad producent a spoluautor niektorých songov zosnulej Mark Ronson, či speváčka Kelly Osbournová - dcéra slávneho rockera Ozzyho Osbourna.

Blízki predávkovanie odmietajú

Príčiny skonu Amy Winehousovej však objasnia až výsledky toxikologických testov, na ktoré si ešte verejnosť bude musieť počkať.

Jej blízki však tézu bulváru o predávkovaní drogami striktne odmietajú a spomínajú infarkt myokardu ako možnú príčinu úmrtia.

Pred bydliskom speváčky sa od zverejnenia informácie o jej úmrtí zhromažďujú davy fanúšikov.

Nečakaná smrť Amy Winehousovej vyvolala šok u jej priaznivcov a veľkú vlnu sústrastných vyjadrení zo strany kolegov, ktorí zdôrazňovali ľútosť nad tým, že sa tomuto mimoriadnemu talentu nepodarilo vyrovnať sa so závislosťami od drog a alkoholu.

Zdroj: www. bbc.co.uk, Reuters