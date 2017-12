Zomrel slávny saxofonista a skladateľ Frank Foster

Dvojnásobného laureáta Grammy postihla v roku 2001 mozgová príhoda, ktorá mu znemožnila ďalej hrávať na hudobné nástroje.

27. júl 2011 o 14:30 TASR

NEW YORK. Americký jazzman Frank Foster - saxofonista, flautista, skladateľ a aranžér v jednej osobe, ktorého preslávila predovšetkým spolupráca s Orchestrom Counta Basieho - už nie je medzi živými.

O utorkovom úmrtí 82-ročného umelca informoval denník The New York Times s odvolaním sa na jeho manželku Ceciliu.

Foster zomrel doma v meste Chesapeake, štát Virgínia, na následky komplikácií po zlyhaní obličiek.

Rodák zo Cincinnati hrával v jazzových orchestroch od 12 rokov. Koncom 40. rokov minulého storočia sa presťahoval do Detroitu, kde bol obohatením miestnej scény. V rokoch 1951-53 slúžil v amerických ozbrojených silách na Kórejskom polostrove.

Po návrate do civilu sa stal členom Orchestra Counta Basieho, ktorého produkciu obohatil o pôvodné kompozície i úspešné aranžmány známych jazzových štandardov (Shiny Stockings, Blues in Hoss Flat, Blues Backstage, Back to the Apple, Discommotion alebo Down for the Count).

Po úmrtí kapelníka Counta Basieho v roku 1984 sa Frank Foster ujal po Thadovi Jonesovi aj vedenia jeho orchestra. Lídrom telesa bol potom v rokoch 1986-95.

To už bol renomovaným hráčom, ktorý mal za sebou spoluprácu s takými jazzovými esami ako napríklad Kenny Burrell, Donald Byrd, Elvin Jones alebo Jimmy Smith.

Umelec, ktorý myslel aj na svojich starších kolegov potrebujúcich pomoc, bol aktívnym prispievateľom a podporovateľom nadácie The Jazz Foundation of America.

Dvojnásobného laureáta prestížnej ceny Grammy za aranžmán skladby Diane Schuurovej Deedles Blues (1987) a kompozície Georgea Bensona Basie's Bag (1988) postihla v roku 2001 mozgová príhoda, ktorá mu znemožnila ďalej hrávať na hudobné nástroje.

Pokračoval však v komponovaní i aranžovaní skladieb.