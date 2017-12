Misionári slova prešli aj Slovenskom

Najväčší stredoeurópsky literárny festival priviedol do Košíc tvorivú elitu troch susedských krajín.

29. júl 2011 o 0:00 Mikuláš Jesenský

KOŠICE. Každý funkčný tachometer vám z Brna do Košíc, späť do moravskej Ostravy a nakoniec do poľského Vroclavu nameria okolo 1200 kilometrov. A to ešte musíte prirátať ďalšie desiatky, ba poniektorí i stovky kilometrov z domu do východzej stanice a z cieľa späť domov.

Absolvovať bláznivú štreku za štyri dni je pre niekoho nad ľudské sily. Čo však nepodstúpi misionár, aby jeho slovo zaznelo aj tam, kde sa samo nedostane?

Pavel Kohout, Ivan Martin Jirous, Miroslav Kusý, Michal Hvorecký, Henryk Grynberg, Stefan Chwin... Dohromady šesťdesiatdva (!!!) ľudí, pre ktorých je slovo často živobytím, a či živobytie slovom, prijalo tohto roku ponuku brnianskeho vydavateľstva Větrné mlýny stráviť niekoľko dní „on the road“.

Prvýkrát v dvanásťročnej histórii sa najväčší stredoeurópsky literárny festival s názvom Mesiac autorského čítania vybral aj k susedom – na Slovensko a do Poľska.

„Vydavateľstvo Větrné mlýny nás oslovilo, či s nimi nepôjdeme do spolupráce. Takúto ponuku sme predsa nemohli odmietnuť,“ hovorí riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice Iveta Hurná. „Osobná prítomnosť básnika, spisovateľa, esejistu dáva jeho dielu ďalší, nový rozmer. Teší ma, že zo dňa na deň láka viac čitateľov a že ľudia sa začínajú zaujímať aj o literatúru, ktorú nepoznajú.“

Skvelý český undergroundový básnik Jiří H. Krchovský, celý v čiernom, hlasom smútočného rečníka prednáša kruto cynické i nežné básničky zo života: „Oči mé vidí mne / Pláčou, že na dně jsem? / halím tvář zrcadla hořícím závěsem / oči se přivřely... – Čeho se bojíte? /dno mého života je přece dvojité.“

Brilantné verše sú z jeho poslednej, a ako sám lakonicky utrúsi, zrejme naozaj poslednej zbierky Dvojité dno.

Iné tempo nasadzuje poľský básnik, literárny kritik, prekladateľ a pedagóg Jacek Gutorow. Miluje skratku hraničiacu s minimalizmom, voľný rým dáva myšlienkam ešte väčšiu slobodu, expresívny prednes strháva...

„Intelektuáli zvyknú nadávať na konzumnú kultúru. Ich povinnosťou je nielen hromžiť, ale aj ponúkať alternatívu. A to sa u nás práve deje. Keď zoženieme peniaze, o rok sa tu stretneme znovu,“ teší sa riaditeľka knižnice.

