Čo s takým šéfom?

Americká komédia Šéfovia na zabitie sa síce zaobíde aj bez fekálneho humoru, má však bližšie k televíznej obrazovke ako k filmovému plátnu.

29. júl 2011 o 0:00 Miloš Ščepka

Americká komédia Šéfovia na zabitie sa síce zaobíde aj bez fekálneho humoru, má však bližšie k televíznej obrazovke ako k filmovému plátnu.

Ja by som toho šéfa zabil! Táto veta aspoň raz v živote napadne azda každému. Scenárista a producent komediálnych seriálov Michael Markowitz ju rozvinul do príbehu troch priateľov, ktorí sa večer čo večer pri pive sťažujú na nadriadených (Kevin Spacey, Jennifer Aniston, Colin Farrell), až sa napokon rozhodnú vziať veci do vlastných rúk.

Lenže Nick, Kurt a Dale nie sú tradiční filmoví hrdinovia. Skôr obyčajní ľudkovia zo stredných vrstiev a aj svet, v ktorom žijú, je celkom obyčajný. Takže tam, kde sa tradičný filmový hrdina pohybuje ako ryba vo vode, im sa zasekávajú bezpečnostné pásy v autách, vypadávajú im veci z rúk, potkýnajú sa a strašia ich mačky. Ba čo viac – z ostrieľaného zločinca Deana Jonesa, ktorý sa predstavuje pod prezývkou Motherfucker (Jamie Foxx), sa vykľuje filmový pirát a krčmový cvok.

To, čo pri pive vyzeralo ako plán na dokonalý zločin, sa v realite premení na sériu komických katastrof – a nebyť hollywoodskeho happy endu, s hrdinami by to dopadlo veľmi nehrdinsky. Hoci tento happy end má smiešne trpkú príchuť.

Réžie sa ujal Seth Gordon, ktorý má za sebou kariéru režiséra televíznych seriálov (The Office, Modern Family) a dokumentárnych filmov (Freakonomics), čo sa prejavilo ako najväčšia slabina. Šéfovia na zabitie v jeho podaní totiž neprekročili štandard klasickej televíznej zábavy. Formou ani obsahom.

Gordon nakrútil tradičnú televíznu situačnú komédiu, vhodnú viac na menší formát televíznej obrazovky ako na veľké plátna kín. Jeho práca s obrazom i s hercami, koncipovanie scén, rozohrávanie gagov aj uprednostňovanie slovnej komiky pred situačnou sú typicky televízne. Predstaviteľmi hlavných postáv sú – s výnimkou Jasona Batemana – menej známi herci a v porovnaní s hviezdami v postavách vedľajších vyznievajú nevýrazne až rozpačito.

Tam, kde sú zlí šéfovia vystihnutí presnou, výraznou a zábavnou komediálnou skratkou, usilujú sa hlavní hrdinovia byť autentickými charaktermi a pôsobia ťažkopádne až nudne. Škodí im aj to, že režisér sa rozhodol vzdať ich prostredníctvom hold americkej popkultúrnej klasike – vaudevillovému komickému triu The Three Stooges – takže s televíznou seriálovou popisnosťou sa spája aj prostoduchý humor.

Šéfovia na zabitie prinášajú svieži príbeh, skvele odpudivých zlých šéfov a rozpačitých hrdinov. Ich humor sa zaobíde (takmer) bez vulgarizmov a fekálnej komiky, nie je núdza o vtipné dialógy a hlášky. Nedostali však možnosť naplno využiť potenciál námetu ani filmového rozprávania.