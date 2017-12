Pozvánka

29. júl 2011 o 0:00 (kul)

Xiu Xiu a Yacht

Koho zaujíma, ako znie mladá americká nezávislá hudobná scéna, môže sa vybrať do Kutnej Hory, kde sa práve začal festival Creepee Teepee. Kto sa do Česka cez víkend nedostane, dve mená z programu čoraz známejšej akcie uvidí aj v Košiciach. Dnes v tamojšom kultúrnom centre Tabačka zahrá experimentálne duo Xiu Xiu, v utorok tam zavíta zoskupenie Yacht, ktoré ukáže, ako vyzerá súčasný progresívny tanečný New York. Oba koncerty v Tabačke sú v rámci cyklu MementoMore.