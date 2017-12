Kam chodíme

Viete si predstaviť Michelangela ako strapatého mladíka v montérkach pofŕkaných farbou? Taký presne je v podaní poslucháča VŠMU Dominika Gajdoša v rovnomennej inscenácii režiséra Petra Weincillera.

29. júl 2011 o 0:00 Zuzana Ferusová

V drobných obrazoch sledujeme jeho vzťah k žene, dozvedáme sa o jeho prístupe k umeniu, postojoch k práci s milovaným kameňom i maliarskemu štetcu, ktorý predsa má v obľube trochu menej.

Vytvára sa pred nami plastický obraz o umelcových vzťahoch k priateľom-spoluumelcom, i k rivalovi Leonardovi. Režisérovi sa aj vďaka hereckému obsadeniu podarilo načrtnúť zasvätený obraz o jeho vnútorných bojoch a svároch, ale aj o závislosti od mecenáša a pápeža. Do skromného a sympaticky hravého javiskového diela sa zmestilo naozaj veľa fragmentov zo života a sveta Michelangela.

Hoci nebolo možné, aby sa bohatý materiál spracoval do bodky a ani to nebolo cieľom, vo výsledku sa tvorcom podarilo nenútene osvetliť pocity a naliehavé otázky jedného výnimočného umelca. Pomohli k tomu prekvapivé hravé riešenia, ktoré z minimalistickej no veľmi variabilnej scény dokážu veľa vyťažiť. Herci Andrej Kováč, Juraj Ďuriš a Gabriel Tóth, každý z nich v niekoľkých úlohách ukazujú, že sú schopní tvárnosti a rýchlej premeny a že im nechýba komické nadanie.