Klub 27 a tí, ktorí mu unikli

30. júl 2011 o 0:00 Oliver Rehák, Oliver Rehák, Anita Ráczová

Fantastický comeback! Amy Winehouse skončila s drogami a je v životnej forme. Aj tak mohli v nejakom z paralelných svetov znieť novinové titulky, no vo svete reálnom, ktorý známa britská speváčka opustila v minulý piatok, sa opakuje dookola iné heslo: Klub 27.

Nebola jediná, ktorá na jeho dvere klopala či skôr desivo búchala. Jej však otvorili, na rozdiel od niektorých iných uchádzačov. Hoci milovali drogy, lieky a alkohol rovnako ako napríklad Jimi Hendrix a Jim Morrison, trpeli a žili nebezpečne ako Janis Joplin, Kurt Cobain či Brian Jones, niečo ich vrátilo späť do života.

A už nikdy, keďže prekročili (alebo ani nedosiahli) kritickú hranicu 27 rokov, sa doň nedostanú. Aj keď chýbalo málo.

Jim Morrison sa 27 rokov dožil v roku 1971, ďalšie už neoslávil.

Utrpenie mladého umelca

Priveľa vnemov, myšlienok sužujúcich dušu a priveľa únikov mimo reality môže skomplikovať život muzikanta už veľmi skoro. Prvý kontakt so svetom „tam hore“ prichádza okolo dvadsiatky. Vtedy sú problémy skôr psychické. Ťažké depresie dohnali k samovražde Iana Curtisa z kapely Joy Division, ktorý sa obesil. Najznámejším slovenským príkladom je Marek Brezovský. Ten zaháňal depresie heroínom.

Žijúcou legendou, ktorá tieto nástrahy prekonala, je Marián Varga.

Kurt Cobain, o samovražde hovoril často.

Na ceste

Nehoda mohla ukončiť život Boba Dylana. Dňa 29. júla 1966 vtedy dvadsaťpäťročný Bob Dylan havaroval so svojím motocyklom na ceste neďaleko svojho domu vo Woodstocku.

Rozsah jeho poranení nebol nikdy potvrdený, ale Dylan sa vyjadril, že mal zlomené viaceré stavce na krku. Okolnosti nehody sú dodnes záhadou, pretože k poškodeným nikto nezavolal sanitku. Dylan nebol dokonca ani hospitalizovaný. Jeho životopisci tvrdia, že havária umožnila Dylanovi uniknúť veľkému tlaku, ktorý v tom období pociťoval. Sám Dylan sa vo svojej autobiografii v súvislosti s nehodou vyjadril, že sa chcel dostať z „pretekov potkanov“. Pred touto nehodou sa stiahol z verejnosti a následne osem rokov nekoncertoval.

Bob Dylan sa tiež snažil uniknúť, možno až príliš rýchlo.

Napravení rockeri

No tí, čo koncertovali, si divoké 60. a 70. roky užívali naplno. Niektorí dokonca tak, že si nepamätajú celú dekádu, ako vyplýva zo slávneho výroku Ozzyho Osbourna, o ktorom sa tiež dá povedať, že je zázrak, že žije. Nájdu sa však i takí, ktorým pamäť slúži dosť dobre, a preto začali pred neviazaným rockerským životným štýlom varovať. Napríklad aj piesňami. Spomenúť treba predovšetkým "The Needle and the Damage Done" (v preklade Ihla a škoda, ktorú spôsobí) z roku 1972 od Neila Younga, ktorá sa stala súčasťou rockového lexikónu antidrogových skladieb.

Aj Eric Clapton prežil a polepšil sa. Po tom, čo sa dostal z alkoholovej a drogovej závislosti, založil v roku 1998 Crossroads Centre on Antigua - medicínske centrum pre látkovo závislých.

Ozzy Osbourne tiež patrí medzi živých snáď iba vďaka zázraku.

Štyri dotyky

O niečo mladší Dave Gahan z Depeche Mode, ktorý sa spamätával z návyku na heroín, prežil až štyri dotyky smrti, za čo si od liečiteľov vyslúžil prezývku Mačka.

V roku 1993 Gahan dostal počas svojho vystúpenia v New Orleans malý infarkt a nechal svojich spoluhráčov na scéne improvizovať bez neho. Lekári mu odporučili turné prerušiť, no odmietol. Druhé pohladenie prišlo v auguste 1995, keď sa pokúsil o samovraždu prerezaním si zápästí.

„Bol to určite pokus o samovraždu, ale aj výkrik o pomoc. Ubezpečil som sa, že okolo mňa sú ľudia, ktorí ma môžu nájsť,“ povedal Gahan.

O rok, 28.mája 1996, sa Gahan v hoteli v Los Angeles predávkoval speedballom – čo je hazardné intravenózne prijatie heroínu, morfínu a kokaínu dokopy, čo mu spôsobilo zastavenie srdca na dve minúty. „Všetko, čo som videl a vnímal, bola úplná tma. Nikdy som nebol v priestore, ktorý by bol tmavší. Pamätám si, že som cítil, že nech to už bolo čokoľvek, čo som robil, bolo to skutočne zlé,“ povedal neskôr. Tiež sa vyjadril, že videl či počul svoju vtedajšiu priateľku a dnešnú manželku Jennifer volať ho naspäť.

Dave Gahan sa na smrť pozrel zblízka.

Dávali mu šesť dní

V roku 2001 vo veku 35 rokov diagnostikovali srdečné zlyhanie gitaristovi Guns´n´Roses Slashovi. Bolo spôsobené jeho dlhoročnými alkoholickými a drogovými excesmi.

Lekári mu oznámili, že mu dávajú ešte šesť dní, maximálne šesť týždňov života. Vďaka defibrilátoru a terapii sa jeho pobyt na tejto planéte predĺžil. Slash je už od roku 2006 „čistý“ a triezvy. Tvrdí, že za to vďačí manželke Perle.

Anthony Kiedis z Red Hot Chilli Peppers bojoval so svojou závislosťou už od ranej mladosti, keďže drogy bral už jeho otec. Práve on a jeho priatelia malého Anthonyho k drogám vlastne priviedli. Marihuanu vraj prvýkrát fajčil už ako 11-ročný, neskôr pridal iné látky a užíval ich dlhé roky.

Odvyknúť si od nich sa pokúsil po tom, čo sa v roku 1988 predávkoval speedballom gitarista jeho skupiny Hillel Slovak. Kiedis sa začal liečiť, bez drogy však vydržal len päť rokov. Po prestávke sa k nim v roku 1994 opäť vrátil a bral ich ďalších šesť rokov. Jeden z jeho posledných návratov k drogám bol spôsobený liekom na báze opiátov, ktorý mu lekár predpísal.

V marcovom čísle časopisu Blender z roku 2007 sa Kiedis vyjadril: „Je jednoduché byť závislákom, ale nie je ľahké byť jedným z najlepších gitaristov a skladateľom piesní všetkých čias.“

Ešte väčšie problémy s heroínom mal gitarista John Frusciante, ktorý pre ne skupinu aj opustil.

Slash vďačí za to, že je "čistý" svojej manželke.

Partiak Amy

Status problémového závisláka má dnes aj Pete Doherty. Za svoje drogové prehrešky, šoférovanie pod vplyvom drog či bez vodičáka, ale aj kradnutie áut - bol viackrát vo väzení. Dokázali mu držanie kokaínu, heroínu, marihuany či ketamínu. Jeho závislosť viedla k početným „výletom“ do detoxikačných zariadení. Aby si na seba dokázal zarobiť, ako mladý dokonca pracoval ako drogový díler, ba živil sa aj ako prostitút. Svojmu životopiscovi sa dokonca priznal, že jedného klienta aj okradol.

Mal všetky predpoklady na to, aby patril do povestného Klubu 27, tak ako, mimochodom, jeho veľmi dobrá priateľka Amy, s ktorou neraz žúroval. Aj on však na rozdiel od Amy prežil.

Amy Winehouse, zatiaľ posledná do Klubu 27.

Smrť robí umelca 27 alebo Smrť robí umelca - taký je titul románu, ktorý v tomto roku získal vo Fínsku prestížnu cenu za debut. Jeho autorkou je Slovenka žijúca v Fínsku Alexandra Salmela. Janis Joplin: No Reason For Livin' Nemám dôvod žiť, neviem nájsť dôvod, prečo zomrieť Pane, ja nemám dôvod žiť, a ty mi nedávaš dôvod zomrieť Pane, je nemám dôvod zostávať tu, nedávaj mi dôvod skúšať to Mám toto blues, Pane, potrebujem konečne vedieť prečo Hlavná postava tejto prózy je posadnutá fenoménom 27. „Keď Angie dovŕši 27, prepadne panike, že má pred sebou už len rok času na to, aby vytvorila významné umelecké dielo, preslávila sa stihla umrieť skôr ako dovŕši 28, aby sa stala legendou. Horúčkovito sa teda vrhne do tvorby svojho veľdiela, to sa zvrhne na mletie veľkohubých rečí a na množstvo načatých projektov,“ opisuje autorka svoju hrdinku. Salmela pripomína, že kniha je vlastne paródiou takejto posadnutosti, a takto treba vnímať aj pateticky úryvok z nej: Pre umelcov, ktorí umreli vo veku dvadsaťsedem rokov, sa zakorenil názov Klub 27. Tento názov sa spočiatku vzťahoval na štyroch skvelých mladých umelcov, ktorí umreli v priebehu dvoch rokov na sklonku swingujúcich a psychedelických šesťdesiatych rokov. Prvá veľká rocková smrť sa udiala jednej horúcej júlovej noci roku 1969, v ktorú sa Brian Jones z Rolling Stones za zvláštnych okolností utopil vo svojom vlastnom bazéne. Jimi Hendrix: I don´t live today Dobre, dnes nežijem

Možno zajtra, nemôžem ti povedať, láska Nežijem, dnes

Je to taká škoda tráviť čas

Týmto Na jeseň nasledujúceho roku gitarový mág Jimi Hendrix prehltol deväť barbiturátových tabliet a naveky usnul s vlastnými zvratkami a červeným vínom v pľúcach. O necelý mesiac neskôr si folk-bluesová diva Janis Joplin kúpila pričistý heroín a vybrala sa do úbohého motelu čakať milenca a milenku. V tú noc jej ani jeden z nich neprišiel robiť spoločnosť a ona zobrala dávku, ktorá sa jej stala osudnou. Nasledujúce leto, na deň dva roky presne po Brianovi Jonesovi, bolo vo vani parížskej hotelovej izby objavené mŕtve telo šamana, ktorého duša sa už vybrala na púť do večných lovísk. Jim Morrison definitívne zavrel dvere za šesťdesiatymi rokmi. Kurt Cobain: Come as you are Poď, taká aká si, aká si bola

Aká chcem, aby si bola

Ako priateľ, ako kamarát, ako starý nepriateľ

Daj si načas, ponáhľaj sa ... A ja prisahám, že nemám zbraň nie, ja nemám zbraň Takmer o štvrťstoročie neskôr po tomto neuveriteľnom reťazci smrtí sa Kurt Cobain rozhodol dobrovoľne ukončiť celý cirkus, strčil si brokovnicu do ústa stlačil spúšť. Jeho sestra poskytla ex post interview, v ktorom sa vyjadrila, že Kurt sa chcel už od malička pridať k štyrom už celé desaťročia zosnulým umelcom. Títo piati hudobníci neboli ani prví, ani poslední, ktorí umreli vo veku dvadsaťsedem rokov v plnom rozkvete svojich umeleckých síl. Mnoho pred nimi a rovnako mnoho i po nich prišlo o život vo chvíli, keď strelka ich života ukazovala na magickú číslicu 27. Niektorí umreli majstrovsky a jedinečne, iní romanticko-tragicky, ďalší zas takmer komicky pračudesným spôsobom. Pre nedostatok invencie sa až pričasto nudne umieralo na alkohol či drogy. Prekvapivo mnohým sa už v Amy Winehouse: Back to Black Iba sme si povedali zbohom, zomrela som už stokrát. tomto relatívne nízkom veku podarilo uhnať si smrteľnú chorobu, ktorá však bola často spôsobená drogami či alkoholom. Mimoriadne populárny spôsob úmrtia bola i široká škála dopravných nehôd variujúca od bežnej autonehody až po letecké nešťastie. Mnohí spáchali samovraždu a pomerne dosť dvadsaťsedmičkárov zavraždili, špeciálne čiernych mužov. Ponorila som sa do mystéria čísla 27. (Všetkým, ktorí majú potrebu poukázať na fakt, že hovoriac o čísle The Doors: The End Toto je koniec, môj krásny priateľ, Toto je koniec, môj jediný priateľ, koniec Koniec smiechu a priehľadných lží Koniec nocí, keď sme sa snažili zomrieť dvadsaťsedem raz používam vyraz mystický a inokedy magický: nepramení to z toho, že by som nedokázala rozlíšiť významové odtienky medzi týmito dvoma výrazmi. Magický znamená nadprirodzený a/alebo očarujúci a čarovný. Mystický znamená nepochopiteľný a tajomný, ba až podozrivý. Číslo 27 je oboje. A všetkých pekne poprosím oprostiť sa od malichernosti a zdržať sa hlúpych otázok, či som tieto informácie práve vyčítala zo slovníka cudzích slov.) Vykonala som menší výskum a doplnila pôvodný – teraz viem, aký nedokonalý - zoznam. Toť výsledok môjho mravčieho snaženia, doplnený zoznam členov Klubu 27: LOUIS CHAUVIN Ragtimeový hudobník. Dožil sa 27 rokov a 13 dní. Umrel na neurosyfilitickú sklerózu v roku 1908. JEREMY MICHAEL WARD Zvukový manipulátor skupiny The Mars Volta. Dožil sa 27 rokov a 20 dní. Umrel na predávkovanie heroínom v roku 2003. BRYAN OTTOSON Gitarista skupiny American Head Charge. Dožil sa 27 rokov, jedného mesiaca a jedného dňa. Predávkovanie receptovými liekmi v roku 2005. RICHEY JAMES EDWARDS Pôvodne šofér a roadie, neskôr textár a druhý gitarista skupiny The Manic Street Preachers. Zmizol v roku 1995. Pravdepodobne sa dožil 27 rokov, jedného mesiaca a 10?/17?/24? dní??? Za mŕtveho bol vyhlásený až v novembri roku 2008. KURT COBAIN Spevák, gitarista, skladateľ, textár a frontman skupiny Nirvana. Dožil sa 27 rokov, jedného mesiaca a 16 dní. Zastrelil sa brokovnicou do úst v roku 1994. JESSE BE LVIN Rythm&bluesový spevák. Dožil sa 27 rokov, jedného mesiaca a 22 dní. Umrel pri autonehode v roku 1960. ALAN “BLIND OWL” WILSON Frontman skupiny Canned Heat. Dožil sa 27 rokov, jedného mesiaca a 30 dní. Jeho smrteľné predávkovanie barbiturátmi v roku 1970 bolo pravdepodobne úmyselné. HELMUT KÖLLEN Basgitarista skupiny Triumvirat. Dožil sa 27 rokov, 2 mesiacov a jedného dňa. Umrel v roku 1977 na otravu oxidom uhličitým pri počúvaní vlastných skladieb z kazetového prehrávača svojho auta. ALEXANDRE LEVY Brazílsky skladateľ. Dožil sa 27 rokov, 2 mesiacov a 7 dní. Zomrel v roku 1892. LINDA JONES Rythm&bluesová speváčka. Dožila sa 27 rokov a 3 mesiacov. Umrela v roku 1972 za nejasných okolností, s najväčšou pravdepodobnosťou na cukrovku. ROBERT JOHNSON Bluesman. Dožil sa 27 rokov, 3 mesiacov a 8 dní. Umrel v roku 1938 na otravu strychnínom. BRIAN JONES Gitarista a zakladajúci člen skupiny Rolling Stones. Dožil sa 27 rokov, 4 mesiacov a 5 dní. Utopil sa v bazéne svojej vily v roku 1969. MALCOLM HALE Gitarista skupinky Spanky and Our Gang. Dožil sa 27 rokov, 5 mesiacov a 13 dní. Umrel v roku 1968 na otravu oxidom uhličitým vylučovaným porúchaným ohrievačom. ROGER LEE DURHAM Rythm&bluesový, soulový a funkový hudobník. Dožil sa 27 rokov, 5 mesiacov a 13 dní. Umrel v roku 1973 na zranenia spôsobené pádom z koňa. RON „PIGPEN“ McKERNAN Hráč na klávesových nástrojoch, spevák a zakladajúci člen skupiny The Grateful Dead. Dožil sa 27 rokov a 6 mesiacov. Umrel v roku 1973 na krvácanie do tráviaceho traktu, ktoré bolo spôsobené nadmernou konzumáciou alkoholu. GARY THAIN Bývalý basgitarista skupiny Uriah Heep. Dožil sa 27 rokov, 6 mesiacov a 23 dní. Predávkovanie heroínom v roku 1975. JIM MORRISON Frontman skupiny The Doors, básnik a jašteričí kráľ. Dožil sa 27 rokov, 6 mesiacov a 25 dní. Srdcový infarkt v roku 1971. WALLACE YOHN Hráč na klávesových nástrojoch skupiny Chase. Dožil sa 27 rokov a 7 mesiacov. Umrel v roku 1974 pri leteckom nešťastí. NAT JAFFE Jazzový klavirista. Dožil sa 27 rokov, 7 mesiacov a 4 dní. Umrel v roku 1945 na komplikácie spojené s vysokým krvným tlakom. LESLIE HARVEY Gitarista skupiny Stone the Crows. Dožil sa 27 rokov, 7 mesiacov a 20 dní. Svojho času odmietol ponuku The Animals preto, aby mohol hrať v neznámej skupine svojho brata. Dostal smrteľný elektrošok z neuzemneného mikrofónu počas koncertu, ktorý sa konal 3. 5. 1972 za hustého lejaku na otvorenom pódiu. JEAN-MICHEL BASQUIAT Výtvarník a frontman skupiny Gray. Dožil sa 27 rokov, 7 mesiacov a 23 dní. Predávkovanie speedballom v roku 1988. DAVE ALEXANDER Bývalý basgitarista skupiny The Stooges. Dožil sa 27 rokov, 8 mesiacov a 7 dní. Umrel v roku 1975 na zápal pľúc spôsobený nezodpovedným životným štýlom. D. BOON Spevák a gitarista skupiny Minutemen. Dožil sa 27 rokov, 8 mesiacov a 21 dní. V horúčke spal v kufri dodávky, keď auto skĺzlo z cesty. Umrel v roku 1985 na utŕžené zranenia. RUDY LEWIS Spevák skupiny The Drifters. Dožil sa 27 rokov, 8 mesiacov a 29 dní. Predávkovanie drogami/liekmi v roku 1964. ARLESTER „DYKE“ CHRISTIAN Spevák skupiny Dyke and the Blazers, otec funku. Dožil sa 27 rokov a 9 mesiacov. Zastrelený v roku 1971. JANIS JOPLIN Folk-bluesová speváčka. Dožila sa 27 rokov, 9 mesiacov a 15 dní. Predávkovanie heroínom v roku 1970. SEAN PATRICK McCABE Spevák skupiny Ink&Dagger. Dožil sa 27 rokov, 9 mesiacov a 15 dní. V roku 2000 sa po požití nadmerného množstva alkoholu zadusil vlastnými zvratkami JIMI HENDRIX Gitarový mág a spevák. Dožil sa 27 rokov, 9 mesiacov a 21 dní. V roku 1970 sa po požití nadmerného množstva barbiturátov zadusil vlastnými zvratkami. VALENTIN ELIZALDE Mexický spevák. Dožil sa 27 rokov, 9 mesiacov a 25 dní. Zastrelený v roku 2006 vo vojne mexických drogových kartelov. FREAKY TAH Rapper. Dožil sa 27 rokov, 10 mesiacov a 11 dní. Zastrelený v roku 1999. PETE DE FREITAS Bubeník skupiny Echo and the Bunnymen. Dožil sa 27 rokov, 10 mesiacov a 12 dní. Umrel pri motocyklovej nehode v roku 1989. MIA ZAPATA Speváčka skupiny The Gits. Dožila sa 27 rokov, 10 mesiacov a 13 dní. V roku 1993 ju brutálne znásilnil a zavraždil recidivista menom Jesús Mezquia. ORISH GRINSTEAD R&B speváčka. Dožila sa 27 rokov, 10 mesiacov a 18 dní. Umrela v roku 2008 na zlyhanie obličiek. KIRSTEN PFAFF Basgitaristka skupiny The Hole. Dožila sa 27 rokov, 11 mesiacov a 10 dní. Predávkovanie heroínom v roku 1994. FAT PAT Rapper. Dožil sa 27 rokov, 11 mesiacov a 13 dní. Zastrelený v roku 1998 pre dlhy. CHRIS BELL Spevák a gitarista. Dožil sa 27 rokov, 11 mesiacov a 15 dní. Umrel v roku 1978 po tom, čo autom nabúral do telefónneho stĺpa. PETER HAM Spevák a gitarista skupiny Badfinger. Dožil sa 27 rokov, 11 mesiacov a 28 dní. Obesil sa v roku 1975. MARIA SERRANO-SERRANO Diskospeváčka. Dožila sa 27 rokov, 11 mesiacov a 29 dní. Umrela pri leteckom nešťastí v roku 2001. Umelcov, ktorí zomreli ako dvadsaťsedemroční, je takmer štyridsať a ďalší sa neustále rodia. (zu)