Maceo Parker: Tradícia musí pokračovať

Legendárny americký saxofonista a spevák Maceo Parker dnes zahrá na festivale OpenJazz.

30. júl 2011 o 0:00 Oliver Rehák

Krátko po dvadsiatke začal hrať s legendárnym Jamesom Brownoma odvtedy mu volali najrôznejší muzikanti, ktorých nahrávkam tiež vtlačil svoj vlastný zvuk. Dnes je MACEO PARKER sám legendou a presne dnes večer aj hlavnou hviezdou OpenJazzFestu na Zelenej vode. Už mu ťahá na sedemdesiatku, no keď začne rozprávať a hrať, je nezastaviteľný. „To je jednoduché - milujem hudbu! Stále sa teším z hrania a ešte som sa nenabažil cestovania,“ odpovedá na úvod rozhovoru pre SME na otázku, odkiaľ berie toľkú energiu.

Po smrti Jamesa Browna ste pre mnohých kráľom funky hudby vy. Aj dnes budete hrať túto hudbu.

„To si môžete byť istý! Iba ešte neviem presne aké skladby. Rozhodneme sa po zvukovej skúške. Keď si pozrieme miesto koncertu, uvidíme prvých divákov. Je skvelé, keď vidíte, ako sa ľudia začnú zabávať, ako tancujú na vaše pesničky. V takých chvíľach si koncert najviac užívam.“

V jednom rozhovore ste tvrdili, že vaša hudba pozostáva z 97 percent funky a džez je len zvyšok. Teraz ste na džezovom festivale, nezmeníte trochu ten pomer?

„Tak som to povedal? No, presnejšie by bolo 98 percent funky a dve percentá džezu (smiech). Často ma pozývajú na džezové akcie, ale práve preto, lebo dobre vedia, že budem hrať funky: (začne si pospevovať): Shake Everything You’Ve Got, Shake Everything You’Ve Got. To je veľmi chytľavé, páči sa to aj väčšine ľudí, ktorí počúvajú tradičný džez. Ono to totiž nemá ďaleko od seba (opäť začne spievať): Túú-du-dúú-dáá-dap, jap-ta-dáá-da-dúú-dap.“

video //www.youtube.com/embed/ABLwmYI09Lw

Nedávno ste vzdali poctu Rayovi Charlesovi. Budeme počuť aj nejakú jeho skladbu?

„Rayove veci sú stabilnou súčasťou mojich koncertov. Snažím si ich hrávať vždy, keď je to možné. Nesmierne ho uznávam.“

Roky ste boli známy ako saxofonista a odrazu ste začali spievať. Pre mnohých to bolo veľké prekvapenie. Čo to bol za nápad?

„V živote vám nenapadne mnoho vecí a zrazu ich robíte. Keď mi v Nemecku ponúkli urobiť projekt pre bigband, bol som nadšený a rozhodol som sa práve pre hudbu Raya Charlesa. Jeho veci som si spieval roky, ale nevedel som, ako to dopadne. Ohlasy boli veľmi priaznivé. Netreba sa brániť novým skúsenostiam, najmä ak vás v pritom povzbudzujú mnohí ľudia, na ktorých názor dáte.“

A čo James Brown? Práve v jeho kapele ste sa prvýkrát preslávili a dlho ste s ním hrali. Neuvažujete aj o nejakej podobnej pocte jemu?

„Každým svojím hraním mu skladám poctu. Tak silne ma ovplyvnil, že aj keby som chcel, nevyhnem sa tomu. Som mu nesmierne vďačný za mnohé veci. On bol veľmi osobitý hudobník aj človek.“

Jeho hláška „Maceo, I Want You To Blow!“ sa stala legendárnou. Používate ju aj vy vo svojej kapele?

„Jasné! Najmä pre trombónistu (smiech). Tradícia musí pokračovať. Viete, že James Brown chcel pôvodne do kapely iba môjho brata?“

Ktorý mu odporučil vás.

„Hej. No a teraz mám ja v kapele bratovho syna, ktorý je tiež bubeníkom.“

Tomu sa hovorí mať funky v krvi.

„Presne tak. Mimochodom, aj môj otec hral na bicie. Neviem si predstaviť, že by som mohol robiť čokoľvek iné než hudbu.“

Hrali a nahrávali ste s množstvom rôznych hudobníkov, okrem Jamesa Browna napríklad s Red Hot Chili Peppers, Keithom Richardsom z Rolling Stones, so skupinou Living Colour, dokonca aj s hiphopermi De La Soul. Odmietli ste vlastne niekedy niekoho?

„Zopár ich bolo, ale neviem, či je vhodné niekoho menovať (smiech).“

Tak inak. Dlho ste boli sprievodným hráčom a keď ste začali robiť vlastnú kariéru, v posledných desiatich rokoch zostalo v podstate jediné meno, s ktorým pravidelne spolupracujete – Prince. Prečo práve on?

„Pretože ten chlapík je jednoducho génius. Všetko, čo je v hudbe dôležité, má v krvi. To sa nedá naučiť. On je ten dnešný James Brown alebo Ray Charles. Keby žili, hrával by som s nimi. Ale už sú, bohužiaľ, mŕtvi, a tak hrám s Princom.“

V džezových kluboch sa po koncertoch často konajú jam-sessions. Robievate to aj vy?

„Nie. Ľudia často nechápu, čo znamená v pravom zmysle robiť na pódiu zábavu. Nerobím zo seba žiadnu nafúkanú hviezdu, rád hrávam s rôznymi ľuďmi, ale takéto džemovania často bavia viac muzikantov než publikum. Fakt ma nebaví vyliezť na pódium s hocikým, kto nadšene povie: Jeej, ty si hral s Jamesom Brownom. Poďme si zadžemovať na nejakú jeho hitovku.“