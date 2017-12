Sarajevo dojalo Angelinu Jolie

Tentoraz do Bosny Angelinu Jolie pustili, na festivale v Sarajeve jej tlieskali postojačky.

1. aug 2011 o 0:00 (kul)

„Začnem plakať, ak neprestanete,“ volala Angelina Jolie, keď jej na festivale v Srajeve odovzdali čestnú cenu v tvare srdca a publikum jej postojačky tlieskalo. Riaditeľ festivalu Mirsad Purivatra povedal, že cenu má aj za to, ako sa angažuje vo svete.

„V aute som povedala Bradovi, ako sa bojím, že sa rozplačem,“povedala trasúcim sa hlasom, píše Reuters. Angelina je v Bosne veľvyslankyňou dobrej vôle a financovala výstavbu domov pre utečencov, čo sa po vojne na

Balkáne vrátili. Bosnu z rokov 1992-1995 si vybrala aj pre svoj režisérsky debut In the Land of Blood and Honey, ktorý bude mať premiéru v decembri.

Je to príbeh o láske medzi bosnianskou moslimkou a Srbom. Plánovala nakrúcať aj v Sarajeve a obsadiť miestnych. Ale niektoré obete sexuálneho násilia protestovali proti detailom v jej filme a bosnianske úrady nedali Angeline povolenie nakrúcať.