Čo čítame

Pavel Kohout: Katyně

1. aug 2011 o 0:00 Alexander Balogh

Tanec bol pre docenta Šimsu len druh pohybového tréningu a predovšetkým prvý stupeň plánovanej súlože. Do tanca so šesťnásťročnou Lízou sa však dostal náhodou, nechtiac, a svoju blonďatú žiačku do tej chvíle nezaraďoval medzi objekty potenciálnych mileniek. Z doteraz povedaného je zrejmé, že všetko bude vzápätí inak, no to nie je hlavný dejový motív románu Pavla Kohouta Katyně, a ani nie jeho úplný začiatok.

Tým je umiestnenie krehkej, no rozumom ani citlivosťou príliš neoplývajúcej už spomenutej Lízy na experimentálne učilište pre katov. Na špeciálny odbor humanitného smeru s maturitou, ako vraveli ľudia okolo Šimsu.

"Osoby, miesta a deje tejto knihy sú, žiaľ, vymyslené, zato historické odkazy, vecné údaje i citovaná odborná literatúra sú, vďakabohu, presné a autentické," trochu netradične uvádza Kohout svoj dômyselne komponovaný román. Je plný napätia, mučenia, popráv i sexu, ale predovšetkým manipulácie temnými spoločenskými štruktúrami. Knihu autor dopísal v roku 1978, vzápätí vyšla v samizdatovej edícii Petlice a po vydaní v exilovom Indexe bola preložená do mnohých jazykov.

Za (ironické) zveličenie možno považovať Kohoutove slová, že chcel skromne prispieť k tomu, aby sme sa raz neprebudili do sveta bez katov, zveličená sa zdá byť spočiatku aj samotná téma. Po dočítaní tejto brilantne napísanej knihy o nekontrolovateľných mechanizmoch totalitnej moci sa však vynára iná otázka - kde je hranica medzi zveličením a skutočnosťou.