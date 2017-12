Amy Winehouse chystala džezový album

Duet Body and Soul, ktorý nahrala s Tonym Bennettom, vyjde v septembri

1. aug 2011 o 0:00 Oliver Rehák

Posledné mesiace plánovala talentovaná Amy Winehouse na profesionálny rast. Chcela sa naučiť poriadne hrať na gitare alebo na trúbke.

A pomýšľala na čistejší a džezový album.

„Nie som rodená šoumenka. Som rodená speváčka, ale hanblivá, naozaj,“ povedala novinárom z The Telegraph Amy Winehouse.

Bola jar 2011 a nik netušil, že to bude jej posledný rozhovor. „Som veľ mi šťastná, že som tu,“ vyhlásila speváčka a usmiala sa na amerického speváka Tonyho Bennetta, s ktorým práve nahrávala džezový štandard Body and Soul. „Je to príbeh, ktorý budem rozprávať vnúčatám a oni ho budú rozprávať svojim vnúčatám a tie zas svojim vnúčatám. Vyrastala som na tvojich nahrávkach,“ povedala mu a dodala, že práve on ju naučil, ako spievať.

Nestačilo, že hrala na mnohých nástrojoch

Hviezda, ktorá zomrela 23. júla, si o sebe nikdy nemyslela, že je veľmi dobrá. „Som svoj najhorší kritik. Ak niečo neurobím tak, ako som to mala vo svojej hlave, nebudem šťastné dievča.“

Niekoľko mesiacov pred smrťou pomýšľala na „čistejší džezový album“ a na profesionálny rast. „Rada by som sa naučila hrať na gitare alebo trúbke. Viem hrať na množstve hudobných nástrojov, ale ani na jednom poriadne. Ak hráte na hudobnom nástroji, robí to z vás lepšieho speváka. Čím viac hráte, tým lepšie spievate, čím viac spievate, tým lepšie hráte,“ vysvetľovala.

Album Duets II speváka Tonyho Bennetta, na ktorom sa objaví aj skladba Body And Soul, vydá Columbia Records 20. septembra. V médiách sa už objavila aj správa, že otec speváčky chce založiť nadáciu, ktorá by sa volala podľa nej a pomáhala by ľuďom závislým od drog a alkoholu. Tvrdí, že jeho dcéra zvíťazila nad drogami, ale mala problém s alkoholom.

Príčina stále neznáma

Krátko pred smrťou práve ukončila trojtýždňovú odvykaciu kúru a povedala mu, že chce byť triezva, lebo už nemôže vydržať pohľady na tváre členov rodiny.

Príčina smrti speváčky je stále neznáma. Polícia čaká na výsledky toxikologických testov, ktoré budú k dispozícii do dvoch až štyroch týždňov.