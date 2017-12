Aj bôžik umenia bol spokojný

Michal Murin už šesť rokov realizuje projekt sociálnej plastiky o Milanovi Adamčiakovi.

2. aug 2011 o 0:00 Alexander Balogh

Zachrániť priateľovi život, zohnať mu strechu nad hlavou a súčasne sa iniciovaním výstav a koncertov starať o jeho návrat do kultúry. Túto symbiózu umeleckého a sociálneho kurátorstva predstavuje Murinov nevšedný projekt.

Umelecké diela s privlastnením si reality poznáme na Slovensku od polovice 60. rokov, keď Stano Filko a Alex Mlynárčik realizovali svoj Happsoc a privlastnili si realitu osláv 1. a 9. mája 1965, či keď o pár rokov neskôr Mlynárčik ozvláštnil reálnu svadbu ako umenie.

Súčasná dlhodobá aktivita výtvarníka Michala Murina, performera, intermediálneho umelca i vysokoškolského pedagóga, má oproti spomínaným príkladom ešte aj iný rozmer. Murin menil realitu nie formou umeleckej intervencie, ale konkrétnou pomocou človeku, podaním záchrannej ruky v extrémnom okamihu ako skutočne altruistický čin.

Sociálna skulptúra

Tou osobou bol jeho starší umelecký kolega a priateľ, výtvarník a muzikológ Milan Adamčiak, ktorý sa ocitol v absolútnom existenčnom ohrození. Detaily jeho zložitej anabázy sú samostatným príbehom, na jeho konci však Adamčiak, žijúci po odchode z Bratislavy päť rokov v prenajatom obydlí neďaleko Banskej Štiavnice, zostal takmer zo dňa na deň bez strechy nad hlavou, bezmocný a bezradný uprostred dediny s celým svojím majetkom nahádzaným v niekoľkých škatuliach.

„Tým majetkom bola dokumentácia jeho celoživotnej umeleckej tvorby, partitúry, vizuálna poézia, jeho katalógy aj zvyšky knižnice,“ hovorí Michal Murin. Adamčiakovi po mnohých peripetiách zohnal chatku, ten po piatich rokoch býva vo vlastnom a konečne má priestor na to, aby mohol pokračovať vo svojej tvorbe.

„Od istého času som túto svoju pomoc Milanovi začal označovať ako umelecký akt či sociálnu plastiku,“ vysvetľuje Murin. Tento termín zaviedol konceptualista Joseph Beuys na ilustráciu myšlienky umeleckého potenciálu pretvárať spoločnosť. „Zverejnenie mojej aktivity a jej vtiahnutie do výtvarného umenia znamená, že sa stáva súčasťou nášho kultúrneho prostredia a kultúrnej pamäti. A Adamčiak, jeho tvorba a cesta sú zrkadlom našej doby od 60. rokov až po dnešok. Síce extrémnym, ale sú.“

Kumštom bolo prežitie

Murinov už šesť rokov trvajúci projekt intervencie do života umelca sa nazýva Sociálna plastika M. A. Reálna pomoc a adaptácia v zložitých sociálnych vzťahoch, vrcholiaca doslova záchranou života a zabezpečením nehnuteľnosti na trvalé užívanie, ide ruka v ruke so vznikom filmov o Adamčiakovi (Opak je pravda či Muzikológ tvorca) a iniciovaním a kurátorstvom jeho úspešných výstav a koncertov doma, v Taliansku alebo opakovane v Japonsku.

„Mojím kumštom bol v posledných rokoch spôsob prežiť. Vďaka Murinovi sa opäť rozhýbali veci okolo mňa. Žijem si tu skromne, ale slobodne, už dlho som nemal taký pocit nezávislosti,“ pochvaľuje si Adamčiak.

Obaja sú spoluzakladateľmi formácií Transmusic comp. a Spoločnosti pre nekonvenčnú hudbu, autormi viacerých akustických performancií. „Dlho sa vzájomne sledujeme, vieme, čo môžeme jeden od druhého očakávať, ale aj tak si myslím, že spôsob, akým mi pomohol, nemá u nás obdobu.“

Spolu s Umbertom Ecom

Samozrejme, Michal Murin sa stretol aj s negatívnymi názormi na to, že svoju pomoc súčasne označuje aj ako umelecký akt. „Mne to teda neprekáža,“ hovorí Adamčiak. „Dokonca svojím spôsobom mi to aj vyhovuje. Aj teraz som súhlasil, aby Murin svoj projekt prezentoval vo Vroclave.“

Na tamojšom Európskom kongrese kultúry sa táto permanentná performancia, oscilujúca medzi životom a umením ako filantropiou, predstaví pod názvom Altruism as Arttruism – sociálna skulptúra Milan Adamčiak. V spoločnosti desiatok diel a osobností ako napríklad Zygmunt Bauman, Umberto Eco, Arvo Pärt či Amos Oz.

Prioritou je pomoc

Sociálna plastika je už zo svojej podstaty živým javom, stále trvajúcou performanciou. Preto akýkoľvek názor okolia, teda aj negatívny, sa stáva jej súčasťou.

„Ten, komu prekáža, že som svoju aktivitu na záchranu priateľa začlenil do umenia, nech ju ignoruje ako umelecký čin a berie to 'len’ ako pomoc človeka človeku. Tá bola a je pre mňa prioritná,“ dodáva Murin. „Navyše, ktokoľvek môže pomôcť komukoľvek, teda aj Milanovi.“