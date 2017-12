V tej diere býval Big Lebowski

Zanedbaný losangeleský bytík z populárneho filmu bratov Coenovcov je na predaj

3. aug 2011 o 0:00 Kristína Kúdelová

Len hlúpym gangstrom nebolo jasné, že Jeff Lebowski je chudobný, slobodný a lenivý muž. Dnes má však jeho byt oveľa vyšiu hodnotu.

„Dude robil veľa vecí, ktoré nemali zmysel, napríklad to, kde býval,“ hovorí sa pri úvodných titulkoch o hlavnom hrdinovi filmu The Big Lebowski. „Lenže na druhej strane, vďaka nemu sa táto diera zdala zaujímavá.“

Tou dierou bolo Los Angeles. Jeff Lebowski, teda Dude, tam mal pekne vytapetovaný, ale inak jednoduchý a celkom zanedbaný bytík. Nebola to žiadna štúdiová rekvizita, režiséri bratia Coenovci ho nasťahovali do naozajstného domu. Dnes je tento byt na predaj, napísali v L. A. Weekly, predáva sa za sumu 2,3 milióna dolárov, čo v tej oblasti nie je veľmi veľa.

Nový majiteľ získa okrem obývacieho priestoru kus veľkej legendy. Lebo z filmu bratov Coenovcov z roku 1998 sa stal ohromný hit a z Duda populárna filmová postava.

Jeffove pletené svetre sa predávajú tiež

Všetky problémy Jeffa Lebowského plynuli z toho, že miestni gangstri si ho pomýlili s iným Jeffom Lebowským. S nejakým milionárom a ženatým mužom. Keď sa mu prišli vyhrážať násilím a pýtať peniaze, nevšimli si, že tento Lebowski býva v takmer sociálnom byte a že v ňom evidentne nie sú stopy po ženskej ruke. Omyl si uvedomili, až keď sa mu vymočili na jeho obľúbený koberec.

Súčasné zariadenie bytu pravdepodobne nezahŕňa aj tento koberec, Dude si ho musel zobrať, keď sa sťahoval.

Textilná značka Pendelton Woolen Mills dodnes ťaží z toho, že ona uštrikovala sveter, ktorý Lebowski nosí vo filme v kombinácii s pyžamom (ak práve nemá na sebe župan), a fanúšikom hrdo ponúka podobné vlnené výrobky. Realitná kancelária, ktorá má v ponuke jeho byt, však vedela, že musí svoju reklamu trochu vylepšiť. Ak teda chcela osloviť aj iných možných zákazníkov, nielen zaslepených obdivovateľov filmu.

Dude býval v neveľkej radovej zástavbe a nezdá sa, že by sa práve do tejto časti Los Angeles ľudia hrnuli. V L. A. Weekly však píšu, že od roku 1998 sa mnohé zmenilo, štvrť sa stala snobskejšou a aj radovú výstavbu v nej skrášlili. Samotný byt v časoch Lebowského síce vyzeral ako diera, no postupne sa v ňom vraj vystriedali niekoľkí nájomníci so zmyslom pre krásu a výrazne ho zútulnili.

Ak je ozajstný

Zároveň by však bolo chybou, keby sa pri inzerovaní zabudlo na tých, čo obdivovali neuveriteľnú lenivosť Jeffa Lebowského a jeho nezdravé stravovacie návyky, medzi ktorými azda len mlieko bolo výnimkou. Preto bolo treba spomenúť, že jeho byt je v blízkosti pláže a stánku s hamburgermi.

Celý tento inzerát má, prirodzene, zmysel len vtedy, ak sa predáva skutočný Dudov byt a ak si ho znovu nepomýlili s niekým iným.