Ako treba hrať svoje staré hity

Rayovi Daviesovi s novým albumom pomohli Springsteen, Metallica, Bon Jovi, Mumford & Sons, Lucinda Williams a ďalší hostia.

3. aug 2011 o 0:00 Pavel Malovič

Líder slávnej anglickej bigbítovej kapely The Kinks zavolal do štúdia niekoľko známych muzikantov a nanovo nahral staré hity.

Neuveriteľne akčný a autorsky činorodý muzikant, herec a spevák Ray Davies (1944), niekdajší „opinion leader“ legendárnej anglickej bigbítovej kapely The Kinks, nahral so spriaznenými hudobníkmi album pesničiek, ktoré lámali rekordy predajnosti v 60. rokoch.

Kto bol šéfom The Kinks

Rešpektovaná dobová kritika nachádzala v The Kinks „najbritskejšiu kapelu“, inšpirátora pub­rocku aj najvtipnejšiu pesničkársku skupinu v histórii rock and rollu, ktorá ako jediná na anglickej scéne vedome ťažila z tradícií music hallov, čo v kombinácii s folkovými a rhythm and bluesovými vplyvmi (Alexis Korner, Muddy Waters) prinášalo vskutku zaujímavú good – time music.

Hlavnou osobnosťou The Kinks bol Ray Davies. Dodnes je nielen autorom silných refrénov a originálnym skladateľom aj aranžérom. Ako jeden z prvých britských rockerov využíval dychovú sekciu a presadzoval nosné gitarové riffy, ktoré hity dosť charakterizovali – stačí spomenúť You Really Got Me (na aktuálnej nahrávke prezentovanú v duete s kapelou Metallica).

Zároveň je Ray Davies tiež aj kvalitným autorom textov – s patričnou iróniou karikujúcim anglického konzervatívneho meštiaka rovnako ako módnych londýnskych štricákov.

Nasadenie „mladých“

The Kinks skončili v roku 1996. Ešte pred rozpadom kapely už mal Ray Davies za sebou debutový album Return to Waterloo. Čím sa líši nový album See My Friends? „Chcel som, aby každá skladba mala svoj vlastný život,“ vyhlásil v rozhovore pre Vintage Vinyls.

Podarilo sa. Nahrávka See My Friends má veľkú rôznorodosť, s Daviesom spolupracovali také rozličné typy muzikantov, ako sú skupiny Mumford & Sons (Days/This Time Tomorrow), rockový solitér Bruce Springsteen (Better Things), líder kapely Smashing Pumpkins Billy Corgan (All Day And All Of The Night/Destroyer), frontman skupiny Pixies Francis Black (This Is Where I Belong) aj členovia Bon Jovi (Celluloid Heroes) či speváčka Lucinda Williams (Long Way From Home) a ďalší známi hostia.

Táto kolekcia síce neprináša žiadne prevratné objavy, ale poteší novým aranžmánovým oblekom a výrazom. Nasadenie „mladých“ hovorí za všetko.

Daviesove pesničky nezostarli, ba naopak, stále preukazujú nadštandardnú nadčasovosť a pripomínajú poslucháčom, že The Kinks neboli len taká hocijaká kapela.