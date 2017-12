Za 15 rokov viac úžitku ako škody

Nemám nič proti tomu, keď si médiá pripomínajú svoje výročia. Naopak, veľmi sa mi to páči a čím viac toho o sebe napíšu či odvysielajú, tým lepšie. Hoci je to len oslava a žiadne kritické príspevky.

4. aug 2011 o 0:00 Tomáš Gális

K takejto oslave sa v posledných týždňoch odhodlala aj televízia Markíza. Okrem televíznych šotov pre divákov pripravila aj špeciálnu stránku na internete.

Okrem archívnych fotografií z dávno zabudnutých programov si tam človek môže pozrieť napríklad aj prvé vydanie Televíznych novín, zábery z prvého pôvodného seriálu Silvánovci či prvé Na telo s Vladimírom Repčíkom a so Soňou Bullovou, ktorí si ako hosťa zavolali Rudolfa Schustera.

Pre niekoho môže byť stránka len súpiskou nevkusu, ktorý Markíza priniesla na obrazovky – hudobná relácia Deka hity, ktorá plávala na mainstreamovej vlne, humor kedysi najvychytenejšieho zabávača Joža Pročka či medové Srdcové záležitosti.

To by však bolo veľmi povrchné hodnotenie. Myslím, že Markíza za tých pätnásť rokov urobila viac úžitku ako škody. Keď odhliadneme od neskoršej zjavnej manipulácie v prospech strany ANO, prinášala Markíza jedinú televíznu alternatívu k mečiarovskej STV.

Dokázala priniesť diskusné relácie, ktorých moderátori mali čo povedať, dlho vysielala investigatívnu Paľbu a aj vďaka seriálom dokázala vzkriesiť obľubu slovenských hercov. Za to všetko jej patrí vďaka. Jediná škoda je, že v posledných rokoch stavia len na istotu a bojí sa experimentovať. Je to pochopiteľné (ide o peniaze), ale pri pohľade do minulosti aj nudné.