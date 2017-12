Kam sa chystá PJ Harvey?

Známa britská speváčka a hudobníčka sa rozhodla predĺžiť si turné. Uvidíme ju v Prahe a možno aj na Slovensku.

5. aug 2011 o 0:00 Oliver Rehák

Najnovší album Let England Shake nahrávala PJ Harvey v kostole a používala netradičný nástroj – autoharfu.(Zdroj: PJHARVEY.NET)

V stredu sa na jej stránke objavila správa o ďalších koncertoch na jeseň. Včera pribudla Praha a tak je možné, že PJ Harvey si po prvýkrát zahrá aj na Slovensku.

Na hudobnej scéne nenájdete veľa osobitých hudobníkov. Medzi tie výnimky, ktoré si s inými nepomýlite, patrí aj PJ Harvey. Známa Angličanka vo východnej Európe takmer vôbec nehráva, no teraz sa to rozhodla zmeniť.

Kľúčové mená

„Jedna z najvplyvnejších osobností súčasnej hudby vystúpi 27. októbra prvýkrát v Českej republike,“ vyhlásil včera promotér.

Organizátori často vo svojich vyhláseniach radi preháňajú, no v tomto prípade je to na mieste. PJ Harvey totiž naozaj patrí medzi kľúčové mená poslednej dekády. Časopis Rolling Stone ju v roku 1992 po debutovom albume Dry vyhlásil za najlepšieho nového umelca a za najlepšiu pesničkárku, má prestížnu Mercury Music Prize, päť nominácií na Grammy a sedem na Brit Awards za necelých desať rokov naozaj nezíska hocikto.

Slovenská premiéra?

PJ Harvey vydala ôsmu štúdiovú nahrávku s názvom Let England Shake na jar a v prvej polovici roka odohrala veľké európske turné. Organizátori festivalu Pohoda sa snažili, aby sa jeho súčasťou stalo aj Slovensko, no nepodarilo sa im to.

Po správe o ďalších pridaných termínoch na jeseň majú druhú šancu. Podľa aktuálne zverejnených koncertov na speváčkinej webstránke stále zostáva niekoľko dátumov, kedy by sa dal pridať ešte jeden.

Správa o pražskom koncerte bola pre šéfa Pohody Michala Kaščáka novinkou, no povedal: „Určite to vyskúšame, aj keď pre nás by bolo lepšie urobiť jej koncert na festivale,“ povedal.

Agentúra Pohoda občas organizuje koncerty „jej“ interpretov aj počas roka. Tak napríklad priviezla skupiny Värttinä, Air či Editors. Prenajíma si spravidla Park kultúry a oddychu alebo divadlo Aréna.

Pre PJ Harvey by bol vhodnejší prvý priestor, či sa v ňom však na jeseň budú môcť opäť konať kultúrne akcie, ešte nie je isté. Mesto chce zachovanie PKO, či sa mu to však podarí, závisí od toho, či firma Henbury ako vlastník pozemkov bude akceptovať ponuku na ich výmenu za iné.