Ľahké je byť nepochopený

Vyšli prvé správy o filme Nymphomaniac, ktorý chystá Lars von Trier

6. aug 2011 o 0:00 Kristína Kúdelová

Prípravy na nový film o ženskej sexualite znepríjemnila dánskemu režisérovi správa, že nórsky masový vrah mal rád jeho Dogville.

Zvčajne to nemá veľký zmysel, keď sa citujú prvé, strohé a neúplné informácie o filmoch, ktoré chystá Lars von Trier. Obraz o nich je nepresný a neobsahujú hĺbku toho, čo chystá naozaj. Zároveň je prirodzené, že sa také informácie šíria, keď sám jeho producent povie, že nový film sa bude volať Nymphomaniac a že do kín príde v dvoch verziách: soft a hardcore. Podľa toho, kto si trúfne na režisérsky strih.

Môj pornografický film

Lars von Trier by v ňom mal rozprávať o sexualite malého dievčaťa a sledovať ju, až kým to dievča nedospeje do stredného veku. Čosi spomínal už v máji na festivale v Cannes, ale to bolo rovnako neúplné. Vtedy používal výraz „môj pornografický film“ a vravel, že v ňom bude kapitola, v ktorej porovná katolícku a ortodoxnú cirkev.

„Sám mám rád utrpenie a bolesť, ale život má aj druhú, svetlejšiu stránku. Keď išiel Ježiš na kopec - neviem presne, ako sa to volá ­ tiež videl svetlo. Možno v tom nebolo veľa nádeje, ale v tom svetle bol život,“ hovoril. „Potrebu ľudského svetla a radosti nachádzam v ortodoxnej cirkvi. Film je svetlo a dokáže to ukázať. Preto pri filmoch plačem, že v nich vidím Božie svetlo.“

S filmom Nymphomaniac je von Trier v štádiu písania scenára, budúci rok ho začne nakrúcať v Anglicku. Pre denník Guardian producent Aalbak Jensen povedal, že to bude aj „zábavný a jemne filozofický film“ a keďže sa dotýka detskej sexuality, musia sa „vyrovnať s niektorými právnymi problémami“.

Na otázku, či Nymphomaniac nebude ešte explicitnejší a násilnejší film ako Antichrist, Jensen odpovedal: „Dúfam, že nie. To by už pre mňa bolo priveľa. Hádam bude menej násilný.“

Vyhnúť sa zločinom

Festival v Cannes doteraz pravidelne pozýval dánskeho režiséra, aby tam odpremiéroval svoj film v súťaži. Už to nie je také isté. Tento rok na tlačovej konferencii k svojmu filmu Melanchólia začal bezstarostne rozprávať o Hitlerovi a židoch a povedal, že aj on „je vlastne nacista, keďže jeho predkovia boli Nemci“. Na druhý deň ho vyhlásili za personu non grata a dodnes nie je jasné, či to platí definitívne, alebo len na jeden ročník.

Po festivale poslal von Trier novinárom mail s vysvetlením. „Sloboda prejavu, vo všetkých formách, patrí medzi základné ľudské práva. V každom prípade boli moje slová neinteligentné, dvojzmyselné a zbytočne zraňujúce,“ písal. „Mieril som k tomu, že na extrémnu krutosť, a zároveň na jej opak, má predpoklady každá ľudská bytosť, bez ohľadu na národnosť, etnikum a náboženstvo. Ak budeme historické katastrofy vysvetľovať iba krutosťou jednotlivcov, znemožníme si porozumieť ľudským mechanizmom. A tie sú nevyhnutné, ak sa v budúcnosti chceme vyhnúť zločinom proti ľudskosti.“

Cíti sa hrozne

Potom prišli zlé správy z Nórska. Novinári si všimli, že vrah z Osla a Utoye uvádzal vo svojom profile na Facebooku, že Trierov Dogville je jeho obľúbený film. Najviac sa mu zrejme páčil koniec. Je to príbeh o žene, ktorá príde do cudzieho mesta a priateľsky sa doň snaží začleniť. Jeho obyvatelia ju najprv nepozorovane, potom úplne bez zábran ničia - až to viac neznesie a vystrieľa celé mesto.

„Cítim sa hrozne, že to preňho mohol byť návod. Je to strašidelné,“ povedal Lars von Trier novinám Copenhagen Post. „Môj zámer bol presne opačný. Zisťoval som, či dokážeme prijať hrdinu, ktorý svoju pomstu vykoná na celom meste. A tu sa ja absolútne od pomsty dištancujem.“

Je presvedčený, že vrah jeho film absolútne nepochopil. Keby sme sa ho vraj spýtali, či ľutuje, že ho nakrútil, povedal by: „Áno. Ak to malo tento efekt, potom ľutujem, že som ho nakrútil.“