Bude to román o vás

Do strnulých vôd slovenských textov vniesla Zuska Kepplová autentický pohľad na svoju generáciu.

8. aug 2011 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Do strnulých vôd slovenských textov vniesla Zuska Kepplová autentický pohľad na svoju generáciu.

Generačný román je čosi ako lietajúci jednorožec. Píšu sa o ňom texty, je obľúbenou kulisou rôznych mýtov, no v skutočnosti ho nikdy nikto nevidel.

Keby však napriek takto absurdne zovšeobecňujúcemu označeniu niečo ako generačný román mohlo jestvovať, pre súčasných dvadsiatnikov by to boli napríklad Buchty švabachom. Ak by teda knižný debut Kepplovej bol románom a nie akousi spleťou viacerých príbehov, ktoré však spája niekoľko zásadných prvkov.

Vystihla pocit

Zuska Kepplová je oživením domácej literárnej scény. Keď pred rokmi vyhrala súťaž Poviedka, jej Baladička o víkende bola úplne iná, ako veci zvyčajne považované za domácu hodnotnú literatúru. Do strnulých textov priniesla nielen pohľad dvadsiatnika, ale konečne aj autentický život (niektorých) dvadsiatnikov. Práve autentickosť je silným momentom, ktorý robí z Buchiet výborné čítanie.

Recenzia: Buchty švabachom Zuska Kepplová: Buchty švabachom



Koloman Kertész Bagala - Literárny pluk, 2011

Táto uveriteľnosť je zároveň rizikom. Môže obsahovať neprenesiteľnú skúsenosť, no Kepplovej sa v debute podarilo ešte čosi dôležitejšie. Dokázala do svojej knihy dostať pocit, to, čo sa podarí len občas: vytvorila a opísala niečo prežité. Úsmevy, ktoré vyvolávajú rovnaké situácie, rovnaké kapely a rovnaké zážitky. Napríklad vtedy, keď vás mali za ďalšieho Poliaka.

Takýto je Kepplovej svet. Svet hudobných klubov a študentských výmenných pobytov, svet, v ktorom všetci tí Východoeurópania (vrátane Slovákov) robia podradné práce a v ktorom vlastnú hrdosť a sebaúctu vymenia za peniaze, ktoré by u nás nedostali na miestach s potrebným vysokoškolským vzdelaním.

Ak aj týmito ľuďmi sami nie ste, isto ich poznáte: toho, ktorý opatruje deti francúzskych diplomatov, tú, ktorá oberá jahody či pracuje vo fabrike na výrobu škatuliek s jedlom do lietadiel.

Rovnako ako študentov rozlietaných po svete ich však nespájajú podradné práce a zlé podmienky. Spája ich najmä globalizované hľadanie miesta v živote a povrchné, náhodné a len ťažko uchopiteľné vzťahy cez Skype.

Ak máte skoro tridsať

Hľadanie lásky a budúcnosti je rovnaké, či sa v Bratislave snažíte dokončiť doktorandské štúdium, alebo niekde ukrytý odkladáte vážne rozhodnutia.

Kepplová k takémuto výsledku nepotrebovala napísať monumentálnu knihu. Napriek tomu vo svojich útlych Buchtách, aj vďaka svojmu filmovému videniu a drobným reáliám, zachytila čosi dôležité.

Buchty švabachom je zásadná kniha, ak máte tesne pred tridsiatkou. Pretože je pravdepodobne aj o vás. Napriek tomu, že čosi také univerzálne ako generačný román jestvovať nemôže.