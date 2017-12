Naivný film pre dospelých

Po Garfieldovi a Scooby Doo museli prísť aj filmoví Šmolkovia.

8. aug 2011 o 0:00 Miloš Ščepka

Nenáročný letný film bez detského hrdinu vedie rebríčky tržieb. Jeho neúplný koniec naznačuje budúcu trilógiu.

Modrí piadimužíci sú tu s nami už 53 rokov. Belgický kresliar Pierre Culliford, známy ako Peyo, ich svetu predstavil v roku 1958. Do USA prenikli až v roku 1976 a o päť rokov sa zjavil animovaný televízny seriál štúdií Hanna-Barbera, ktorý Šmolkov preslávil po svete.

Recenzia: Šmolkovia 3D The Smurfs, USA-Belgicko 2011, 102 minút



Réžia: Raja Gosnell. Kamera: Phil Meheux. Hudba: Heitor Pereira. Hrajú:Hank Azaria, Neil Patrick Harris, Jayma Mays, Sofía Vergara



Premiéra v SR: 4. augusta

Po dvoch celovečerných kreslených snímkach teda nevyhnutne museli prísť Šmolkovia i v podobe čoraz módnejšieho filmu, kombinujúceho akciu živých hercov s digitálnou animáciou. Najmä ak ich už predbehli Garfield, Scooby Doo, Rocky a Bullwinkle, Alvin a chipmunkovia či Medvedík Yogi.

Až na zopár výnimiek majú jedno spoločné: čím viac je digitálneho čarovania, tým menej je originálnych nápadov. Kritika neľútostne drví jeden po druhom, diváci ich milujú a nosia do pokladníc kín stovky miliónov dolárov.

Zmierte sa s otcovstvom

Producent Jordan Kerner na projekte pracoval od roku 1997. Po rokoch vyšli z rokovaní víťazne štúdiá Columbia Pictures a Sony Pictures Animation. Film by mal byť prvou časťou zamýšľanej trilógie, orientovanej najmä na čarodejníka Gargamela – čomu nasvedčuje aj nie celkom ukončený príbeh.

Režisér Raja Gosnell sa etabloval kombinovanými hrano-animovanými adaptáciami kedysi populárneho televízneho kresleného seriálu Scooby Doo a Scooby Doo 2: Príšery vypustené. S rozpočtom 110 miliónov dolárov teraz nakrútil 102-minútovú snímku, určenú celej rodine.

Jeho Šmolkovia síce majú typický naivný, infantilný šmolkovský príbeh, no rozprávanie sa orientuje na mládež a dospelých. Vtipmi, dvojzmyslami, citáciami, parafrázami i tým, že ústrednou témou je zmierovanie sa marketingového manažéra Patricka Winslowa s nadchádzajúcim otcovstvom.

Boj Šmolkov proti Gargamelovi a za návrat domov do zázračnej krajiny chvíľami vyznieva ako vedľajší motív. Pravda, Gargamel v podaní Hanka Azariu je skvelý komický zloduch. Spolu s kocúrom Azraelom (digitálne dotvorená mačka) sú výraznejší ako ich modrí protivníci.

Modrý húf bez hrdinu

Šmolkom prechod z komiksovej dvojrozmernosti do 3D veľmi nepomohol. Verní kreslenej predlohe stále vystrájajú, tancujú, spievajú a do každej repliky montujú predponu šmol. To, že vo filme niet detského hrdinu, malým divákom vôbec neprekáža, veď tu majú celý húf rozkošných modrých trpaslíkov!

Nenáročný letný film vedie rebríček tržieb za minulý týždeň a podľa tržieb je zdatnou konkurenciou trhákom ako Captain America: Prvý Avenger, Kovboji a votrelci či Harry Potter a dary smrti - 2.