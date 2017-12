My za to nemôžeme

Televízie často menia program na poslednú chvíľu, niekedy pár hodín pred vysielaním.

11. aug 2011 o 0:00 Tomáš Gális

Typický telefonát do redakcie:

- Dobrý deň. Včera som chcela pozerať Šeherezádu a nakoniec tam bola Farma. Prečo to máte v programe, keď tam potom dávajú niečo iné?

- Viete, to nie je naša chyba. Program si menia televízie.

- Tak prečo to nezmeníte aj vy?

- Televízie to často menia na poslednú chvíľu, niekedy pár hodín pred vysielaním.

- Aha, to som nevedela. A prečo to robia?

- Ak chcete, dám vám číslo na hovorkyňu, ona vám to vysvetlí.

- Ďakujem. To je hrozné, takto klamú ľudí.

Nástup píplmetrov slovenské televízie sprofesionalizoval. Odrazu mali všetky k dispozícii presné informácie, ako jednotlivé programy zabodovali. Ráno nasledujúceho dňa bolo vidieť, pri ktorých scénach a osobnostiach ľudia prepínajú, čo chcú a čo sa im nepáči.

Divákom však táto technická vymoženosť pripravila krušné chvíle. Ak dostatočný počet spoluobčanov, ktorí majú škatuľku s píplmetrom doma, ovládačom zahlasuje za zmenu programu, televízie nezaváhajú a zaradia atraktívnejší program.

Je to pochopiteľné, potrebujú zarábať, a tak sa neohliadajú na pár nespokojných, ale na masy, ktorým zmena vyhovuje. Nerozumiem len jednej veci – prečo si ich výmysly musíme odniesť my v redakcii? Nemôžu sa v priebehu vymeneného programu aspoň raz ospravedlniť?