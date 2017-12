Sziget dnes otvorí Prince

Keď Amy Winehouse zrušila turné, organizátori festivalu Sziget prišli s ešte známejším menom.

9. aug 2011 o 0:00 Oliver Rehák

Slávny americký hudobník si zahrá na najväčšom festivale v strednej Európe.

BRATISLAVA. Najskôr mu hrozilo, že bude musieť hľadať nové miesto alebo si dá rok pauzu, potom prišiel o hlavnú hviezdu. No Sziget, ktorý je najväčším hudobným festivalom v strednej Európe, si poradil s obomi zložitými situáciami, ktorým musel čeliť.

Organizátorom sa nakoniec podarilo dohodnúť sa s novým starostom Budapešti, ktorý najskôr od festivalu žiadal astronomický nájom a zrušenie koncertného turné Amy Winehouseovej vyriešili ešte väčším menom. Sziget 2011 dnes otvorí Prince.

Nový kráľ popu

Volal sa už všelijako, ale v posledných rokoch sa vrátil k skrátenej verzii svojho mena Prince Roger Nelson . Po smrti Michaela Jacksona je pre mnohých kráľom popu práve on. Výborný skladateľ, spevák, multiinštrumentalista a tanečník. Jeho albumy boli zlaté a platinové v časoch, keď to ešte znamenalo milióny a nie tisícky predaných kusov.

Debutový For You nahral ako dvadsaťročný. Dnes má 53 a v diskografii takmer štyridsiatku nahrávok (a to ešte nezahŕňa rôzne výberovky a kompilácie). Keď nehovoríme o skupinách, ale o muzikantoch ­jednotlivcoch, Prince je jednou z mála skutočných globálnych hviezd.

Svoj originálny talent občas vystrieľal v nadmernej produktivite, čo sa prejavilo v slabších nahrávkach, ale naživo to stále vie skvele. Po štyroch rokoch sa vrátil na anglické pódiá s nadšeným ohlasom fanúšikov i kritiky: „Trblietavý hudobný spektáke“, „Prince dokázal, že je neprekonateľným šoumenom aj majstrom balád“, písali recenzie.

Podľa setlistov hráva kombináciu najväčších hitov ako 1999, When Doves Cry, Purple Rain, Sign of the Times s upravenými verziami menej známejších skladieb. Koncert v Budapešti bude nepochybne dlhý, Prince totiž podobne ako na Pohode Moby otvorí festival a na hlavnom pódiu okrem neho už dnes žiadni iní hudobníci nevystúpia.

video //www.youtube.com/embed/Pe3KM7vfNh8

Na želanie

Začiatok je o 19.00 h, ale kto príde neskôr a bude stáť ďalej od pódia, nemusí sa báť, že si to neužije. Organizátori totiž na spevákovo želanie po prvý raz na festivale postavia dlhú rampu smerujúcu medzi ľudí a po bokoch pódia budú veľké videoobrazovky.

Okrem toho prvý deň Szigetu ešte ponúka koncerty newyorských The Klezmatics a Boban Markovic Orkestar, do nedele tam ešte môžete vidieť Prodigy, The Chemical Brothers, Pulp, Manic Street Preachers, Dizzieho Rascala, La Roux, The National a ďalší.